방송인 서장훈이 사연자에 조언한다. / 사진=텐아시아 DB

'무엇이든 물어보살'에 출산 후 심해진 위생 강박으로 가족과 갈등을 겪고 있다는 사연자가 등장한다. / 사진제공= KBS JOY 무엇이든 물어보살

'무엇이든 물어보살'에 출산 후 심해진 위생 강박으로 가족과 갈등을 겪고 있다는 사연자가 등장한다. / 사진제공= KBS JOY 무엇이든 물어보살

방송인 서장훈이 사연자에 조언한다.'무엇이든 물어보살'에 출산 후 심해진 위생 강박으로 가족과 갈등을 겪고 있다는 사연자가 등장한다.31일 방송되는 KBS Joy '무엇이든 물어보살' 380회에는 지나친 위생 관리로 일상생활에 어려움을 겪고 있다는 사연자가 남편과 함께 출연한다.사연자는 출산 이후 위생에 대한 강박이 심해졌다고 털어놓는다. 마트에서 구입한 과자 봉지와 우유병까지 하나씩 씻은 뒤 보관하고, 택배 상자는 집 안으로 절대 들이지 않는다고 밝힌다.아이들과 외부 목욕탕을 다녀온 뒤에도 집에 돌아와 다시 씻긴다고 한다. 남편은 차에서 잠든 아이들까지 깨워 샤워를 시키고 잠옷으로 갈아입히는 아내의 행동 때문에 가족 모두가 스트레스를 받고 있다고 호소한다.사연자 역시 현재의 생활 방식이 자신에게도 부담이 되고 있다고 인정한다. 청결을 유지하기 위해 상당한 시간과 체력을 쓰면서 스스로도 지쳐가고 있다는 것.이를 들은 서장훈은 "본인의 고집과 만족을 위해 가족들까지 힘들게 해서는 안 된다"고 지적한다. 이어 "스스로에게 끊임없이 질문하며 기준을 편하게 풀어줄 필요가 있다"고 조언한다.31일 오후 8시 방송되는 '무엇이든 물어보살'에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr