사진 = 23기 옥순 인스타그램

사진 = 23기 옥순 인스타그램

사진 = 23기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 23기 옥순이 미스터 강과 함께한 여유로운 일상을 공개했다.23기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "오랜만에 나들이 한 날"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 23기 옥순은 블루 스트라이프 셔츠에 화이트 이너와 데님 팬츠를 매치한 편안한 차림으로 카페 테이블에 마주 앉은 미스터 강을 휴대전화로 촬영하고 있다. 통유리 너머 도심 풍경이 비치는 공간과 테이블 위 음료가 함께 담기며 자연스러운 데이트 분위기를 더했고, 미스터 강은 화이트 상의와 밝은 컬러 팬츠를 입고 옥순을 바라보는 모습으로 시선을 끌었다.이어진 사진에서 미스터 강은 카페 테이블 앞에 앉아 두 손을 모은 채 카메라를 향해 환한 미소를 짓고 있다. 앞에는 음료와 식사를 마친 접시가 놓여 있으며, 밝은 조명이 비치는 실내 공간이 한층 편안한 분위기를 완성했다.마지막 사진에서 23기 옥순은 회색 콘크리트 벽 앞 테이블에 앉아 휴대전화를 바라보고 있다. 블루 스트라이프 셔츠를 자연스럽게 걸친 스타일과 테이블 위 아이스 음료, 뒤편 선반 위에 놓인 컵들이 어우러져 담백한 일상의 한 장면을 보여줬다.이를 본 팬들은 "미강님 완전 밝아지신 것 같아요", "두분 항상 응원합니다", "너무 예뻐", "진짜 너무 행복하신가봐요", "보기만 해도 기분 좋아지는커플", "이쁘고 선한 미소 두분" 등의 댓글을 달았다.한편 '나는솔로' 23기 옥순은 1987년생이며 '나솔사계'를 통해 만난 1984년생 회계사 미스터 강과 현실 커플로 발전했다. 올해 9월 결혼식을 앞두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr