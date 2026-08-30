사진 = 김선호 인스타그램

사진 = 김선호 인스타그램

사진 = 김선호 인스타그램

사진 = 김선호 인스타그램

배우 김선호가 슈트 차림의 근황 사진으로 시선을 사로잡았다.김선호는 최근 자신의 인스타그램에 "🤩🎉🎶"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김선호는 블랙 턱시도 재킷과 화이트 셔츠를 갖춰 입은 채 거울을 활용해 얼굴을 가까이 담은 셀카를 남기고 있다. 스마트폰으로 얼굴 일부를 가린 구도 속에서도 또렷한 이목구비와 차분한 표정이 돋보이며 손가락에 착용한 실버 링이 자연스럽게 포인트를 더했다.이어진 사진에서 김선호는 같은 공간에서 카메라를 향해 은은한 미소를 짓고 있다. 거울 위로 비치는 조명과 검은 천으로 둘러싸인 배경이 함께 담기며, 블랙 턱시도와 단정한 헤어스타일이 깔끔한 분위기를 완성했다.또 다른 사진에서 김선호는 거울 앞에 선 채 스마트폰을 두 손으로 들고 셀카를 촬영하고 있다. 상반신이 여유 있게 담긴 구도 속에서 화이트 셔츠와 블랙 재킷의 대비가 또렷하게 드러나며 단정하게 정리된 소매와 전체적인 스타일링이 눈길을 끈다.마지막 사진에서 김선호는 전신이 비치는 거울 앞에 서서 셀카를 남겼다. 블랙 턱시도와 와이드한 팬츠를 매치한 모습이 한눈에 담겼으며, 검은 천으로 둘러싸인 공간과 거울 프레임이 함께 어우러져 담백한 분위기를 전했다.이를 본 팬들은 "너무 멋져요", "늘 응원합니다", "너무 잘생겼어", "어떻게 점점 더 멋있어질 수 있는건가요", "심장 아파", "드뎌 사진올려줬군요" 등의 댓글을 달았다.앞서 김선호 소속사 판타지오는 최근 공식 채널을 통해 "시상자로 등장한 김선호 배우. 완벽한 모습을 보여DREAM니다"라는 글과 사진을 올렸다. 공개된 사진 속 김선호는 블랙 슈트를 입고 시상식 큐카드를 든 채 카메라를 바라보고 있다. 깔끔한 슈트 스타일링과 훈훈한 비주얼이 눈길을 끈다. 하지만 댓글들의 반응은 냉담했다. 팬들은 "사진을 보정하지 마라" "자연스럽게 잘생긴 배우다" "이상한 편집을 하지말라" "이미 잘생겨서 편집이 필요 없다"며 불만을 드러냈다.한편 1986년생으로 40세인 김선호는 디즈니+ '현혹', tvN '의원님이 보우하사' 등의 공개를 앞두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr