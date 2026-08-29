전현무가 이찬원에게 서운함을 표했다./사진=텐아시아DB

전현무가 이찬원에게 서운함을 표했다./사진제공=MBN, 채널S

전현무가 이찬원에게 묵혀 둔 서운함을 쏟아냈다.지난 28일 방송된 MBN, 채널S 예능 ‘전현무계획4’ 9회에서는 스케줄로 자리를 비운 곽튜브 대신 ‘스페셜 MC’로 합류한 이찬원과 ‘무명전설’ TOP4 황윤성이 전현무와 함께 대구 먹트립에 나섰다. 이들은 ‘이찬원계획’으로 찾아간 ‘누른 국수’ 원조집과 메기 매운탕 맛집은 물론, ‘시청자계획’인 매운 갈비찜 식당까지 섭렵했다.이날 전현무는 “대구 달성구에 왔는데, 오늘은 ‘대구 사위’가 없다”며 곽튜브의 빈자리를 언급했다. 이어 그는 “대신 ‘대구의 아들’을 부르면 된다”며 이찬원을 소환했다. 이찬원은 등장과 동시에 전현무와 ‘진또배기’ 듀엣을 선보였다. 직접 준비한 ‘명예 대구 아들’ 어깨띠도 선물했다. 이찬원의 친구 황윤성까지 가세했다. 이찬원은 “오늘은 ‘이찬원계획’!”이라고 선포하면서 “대구에는 10미(味)와 누른 국수가 있다”며 자신의 단골집으로 향했다. 전현무는 “곽튜브보다 진행이 좋네”라며 칭찬했고, 이찬원은 “안 그래도 오늘 그 자리 노리고 왔다”고 받아쳤다.식당에 도착하자, 이찬원을 알아본 직원이 달려와 그를 포옹했다. 일사천리로 섭외를 마친 이들은 누른 국수와 돼지수육 등을 주문했다. 이때 이찬원은 누른 국수의 어원과 유래부터 대구의 음식 문화까지 막힘없이 설명해 ‘찬또위키’의 진가를 발휘했다. 전현무는 “AI 무료 버전보다 나은 것 같다”며 감탄했다. 이후 이들은 87년 전통의 대구식 손국수와 수육, 묵은지의 조합에 빠져들었다.성공적인 첫 끼 후, 세 사람은 이찬원이 강력 추천한 메기 매운탕 맛집으로 향했다. 이찬원은 ‘민물고기 헤이터’ 전현무를 위해 “선입견을 깨드리겠다”고 호언장담했지만, 전현무는 “나는 선입견대로 사는 걸 좋아해”라고 맞섰다. 이번에도 이찬원 덕에 빛의 속도로 섭외를 끝낸 가운데, 이찬원은 메기 매운탕을 먹는 방법을 세심하게 알려줬다. 전현무는 ‘제철’ 메기 매운탕을 맛본 뒤, “나 같은 헤이터도 먹을 맛”이라며 진실의 미간을 보였다.전현무는 “이번엔 한 번도 실패한 적 없는 ‘시청자계획’!”이라며 대구식 매운 갈비찜집을 찾아갔다. 이동 중 전현무는 황윤성에게 “혹시 찬원이에게 닮고 싶지 않은 부분이 있냐?”고 물었다. 황윤성은 “굳이 하나 꼽자면 집을 안 보내주려고 하는 것”이라고 답했다. 이찬원은 고개를 끄덕인 뒤, “윤성이랑 술 마시면 끝을 보려 한다. 둘이서 많이 마실 땐 소주 6병~12병까지 마신다”고 엄청난 주량을 셀프 폭로했다.이후 전현무는 조심스럽게 이찬원에게 “확인해보고 싶은 게 있다. 넌 나랑 방송을 많이 해놓고서는 정작 ‘강호동과 방송해보고 싶다’고 말했더라”며 묵혀둔 서운함을 꺼냈다. 이찬원은 “강호동 형님은 방송계 쪽에 저를 낳아주신 분이고, 현무 형은 지금 저와 (방송의 길을) 함께 걸어가는 사람”이라며 그럴싸하게 해명했다. 전현무는 “그럼 강호동 형은 산파라는 거냐? 나는 그냥 걸어가다 보니 ‘어? 옆에 있네?’, 이런 사람이고?”라며 발끈했다.식사 말미, 전현무는 “결혼은 언제쯤 할 생각이냐”고 슬쩍 물었다. 황윤성은 “10년 더 활동하고 40대 초반쯤 결혼하고 싶다”고 답했다. 이찬원도 “전 45세 쯤에 결혼할 계획”이라며 “데뷔하기 전까지 학자금 낼 형편이 안돼서 아르바이트를 하며 대학 생활을 버텼다. 그래서 이렇게 잘된 지금, 일에 대한 소중함이 크다”고 털어놨다. 이찬원은 “전 국민이 알 수 있는 히트곡을 내고 싶다”며 지금의 성공에 안주하지 않는, 가수로서의 목표를 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr