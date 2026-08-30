양준혁이 정지선 셰프에게 입점을 제안했다가 거절당한 사연을 밝힌다./사진=텐아시아DB

양준혁이 정지선 셰프에게 입점을 제안했다가 거절당한 사연을 밝힌다./사진제공=KBS2

양준혁이 정지선 셰프에게 입점을 제안했다가 거절당한 사연을 밝힌다.30일 방송되는 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 포항에서 새로운 사업을 추진 중인 양준혁의 이야기가 공개된다.양준혁은 포항에 위치한 45층 건물의 3개 층에 입점하기로 확정했다고 밝힌다. 사업 규모를 키우면서 정지선에게도 해당 건물 입점을 직접 제안했다고.양준혁은 "인테리어부터 싹 다 내가 해주겠다고 했다"며 파격적인 조건까지 제시했지만 결국 거절당했다며 서운함을 내비친다. 이에 정지선은 "현실적으로 인력이 부족했다"고 이유를 설명한다.그러나 정지선이 최근 대만에 새 지점을 열었다는 사실이 언급되면서 상황이 반전된다. 정지선은 "오픈하자마자 이미 9월 말까지 예약이 풀로 마감됐다"며 현지 반응을 전한다. 김숙은 "포항에 보낼 인력은 없고, 대만에 보낼 인력은 있었냐"고 지적해 정지선을 당황하게 한다.'사당귀'는 지난 회까지 220주 연속 동시간대 예능 시청률 1위를 기록했다. 매주 일요일 오후 4시 40분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr