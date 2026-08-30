사진 = 32기 영숙 인스타그램

사진 = 32기 영숙 인스타그램

사진 = 32기 영숙 인스타그램

사진 = 32기 영숙 인스타그램

'나는솔로' 32기 영숙이 소중한 사람들과 함께한 일상을 공개하며 따뜻한 근황을 전했다.32기 영숙은 최근 자신의 인스타그램에 "구멍투성이 빈틈 많은 나를 꽉 채워주는 내 친구들. 늘 고맙고 사랑혀내가 더 잘할게. 오래오래 내 옆에 있어줘"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 32기 영숙은 레드 컬러 반소매 티셔츠를 입고 빵이 담긴 봉투를 얼굴 가까이 들어 올린 채 미소를 짓고 있다. 짧은 단발 헤어와 자연스러운 표정이 어우러졌으며 봉투 안에 담긴 여러 개의 빵이 함께 담겨 편안한 일상의 분위기를 전했다.이어진 사진에서 32기 영숙은 나무가 우거진 야외 공간에서 네이비 컬러 티셔츠를 입고 커다란 비닐봉투를 한 손에 든 채 카메라를 바라보고 있다. 옆에는 연한 하늘색 풍선이 떠 있고 뒤편으로 여행용 가방이 놓여 있어 푸른 잔디와 나무가 어우러진 풍경 속 밝은 분위기를 더했다.또 다른 사진에서 32기 영숙은 도심 거리에서 선글라스를 착용한 채 양손으로 포즈를 취하고 있다. 네이비 컬러 티셔츠와 단발 헤어가 캐주얼한 분위기를 만들었고, 뒤편으로 도로와 건물, 주차된 차량, 푸른 하늘이 함께 담기며 생동감 있는 거리 풍경을 완성했다.마지막 사진에서 32기 영숙은 실내 식당에서 꽃바구니를 들고 32기 영호와 나란히 앉아 카메라를 바라보고 있다. 테이블 위에는 식사한 그릇과 컵이 놓여 있으며 앞쪽에서 손으로 하트를 만든 모습까지 함께 담겨 화기애애한 분위기를 전했다.이를 본 팬들은 "이뻐이뻐영", "응원합니다", "너무 예뻐", "힘내세요 언니", "아직 많이 젊으시네요", "좋은 분들과 즐기는 재미진 인생" 등의 댓글을 달았다.한편 '나는솔로' 32기 영숙은 1991년생이며 팝페라 가수 및 프리랜서 행사 전문 사회자다. 32기 영숙은 한양대학교 성악과를 졸업한 엘리트 음대생 출신으로 32기 영식과 최종커플 및 현실 커플이 됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr