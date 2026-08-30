사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

'나는솔로' 31기 경수가 31기 순자와 함께한 일상 사진을 공개하며 눈길을 끌었다.31기 경수는 최근 자신의 인스타그램에 "📸 1000장 찍힌 날😺"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 경수는 회색 콘크리트 벽을 배경으로 화이트 반소매 티셔츠와 블랙 팬츠를 매치한 편안한 차림으로 카메라를 바라보고 있다. 가슴 부분의 작은 자수 포인트와 손목에 착용한 스마트워치, 팔찌가 함께 담기며 깔끔한 분위기를 더했다.이어진 사진에서 31기 경수는 야외 테라스에 앉아 음료가 담긴 유리잔을 손에 든 채 환하게 웃고 있다. 뒤편으로 푸른 하늘과 나무, 넓게 펼쳐진 초록 풍경이 함께 담겼고 화이트 티셔츠와 자연스러운 표정이 여유로운 분위기를 완성했다.또 다른 사진에서 31기 경수는 테이블에 몸을 기댄 채 옆을 바라보며 미소를 짓고 있다. 밝은 자연광 아래 부드러운 표정이 돋보였으며 뒤편으로 이어지는 숲과 잔디 풍경이 함께 어우러져 한층 편안한 느낌을 전했다.마지막 사진에서 31기 경수는 유리창에 비친 모습을 통해 31기 순자와 함께 거울 셀카를 남겼다. 화이트 상의와 블랙 팬츠 차림으로 나란히 서 있는 모습과 넓게 펼쳐진 야외 풍경, 테라스 공간이 함께 담기며 자연스러운 일상의 한순간을 완성했다.이를 본 팬들은 "나같아도천장찍어줄듯", "늘 응원합니다", "키차이 개설레는군요", "볼수록 너무 멋지고 예뻐", "두분 계속 오래오래 보고싶어요", "진짜 너무 이쁜 커플" 등의 댓글을 달았다.한편 1990년생 경수는 1991년생인 순자와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr