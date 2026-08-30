사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

'나는솔로' 31기 순자가 31기 경수와 함께한 자연스러운 일상 사진을 공개하며 눈길을 끌었다.공개된 사진 속 31기 순자는 아이보리 컬러 블라우스에 목을 감싸는 긴 스카프 디테일을 더한 차림으로 카메라를 향해 셀카를 남기고 있다. 브라운 컬러 상의를 입은 31기 경수는 휴대전화를 내려다보고 있으며 두 사람이 나란히 소파에 앉은 편안한 모습과 실내에 놓인 화분, 넓은 공간이 함께 담기며 자연스러운 분위기를 전한다.이어진 사진에서 31기 순자는 브이 포즈를 하며 카메라를 바라보고 있다. 고개를 숙이고 있던 31기 경수는 마지막 컷에서 카메라를 향해 시선을 옮겨 함께 프레임을 채웠고, 밝은 실내와 뒤편 좌석이 어우러져 한층 편안한 분위기를 완성했다.또 다른 사진에서 31기 경수는 화이트 반소매 티셔츠 차림으로 테이블에 앉아 음료를 손에 든 채 아래를 바라보고 있다. 접시에 담긴 샌드위치와 작은 반찬 그릇이 함께 놓여 있으며 사진 위에는 '저 오늘 이 분 사진 1000장 찍을 거예요'라는 문구가 더해져 있다.마지막 사진에서 31기 경수는 화이트 티셔츠와 그레이 팬츠를 입은 채 쪼그려 앉아 환하게 웃고 있다. 어깨 위에는 작은 고양이가 올라가 있으며 주변에는 포도 상자가 높게 쌓여 있고, 뒤편 선풍기와 함께 '다은이가 고양이만 올리지 말고 스토리 좀 올리래요'라는 문구가 담겨 일상의 한순간을 전했다.앞서 순자는 현재 17만 명 이상의 SNS 팔로워를 보유하며 많은 인기를 끌고 있다. 이는 '나는솔로' 역대 출연자 중 최고로 알려졌다.한편 1991년생인 순자는 1990년생인 경수와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr