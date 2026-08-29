방송인 유재석이 거듭 사과했다./ 사진=텐아시아 DB

사진=MBC '놀면 뭐하니'

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'놀면 뭐하니?' 주우재가 김종국 콘서트에서 가사를 놓친 이유로 유재석을 지목했다.29일 방송된 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 소품실에 쌓인 물건을 팔아 사비 없이 생존하는 '네돈내산' 미션에 나섰다.이날 멤버들이 물건을 판매하기 위해 이동하던 중 주우재는 최근 김종국 콘서트에 비밀 게스트로 참여했던 이야기를 꺼냈다. 그는 "종국이 형 콘서트에 비밀리에 게스트로 갔는데 재석이 형의 시선 때문에 무대에 나가자마자 앞부분 가사를 놓치고 다 무너졌다"고 털어놨다.주우재는 노래를 부르며 무대 중간에 깜짝 등장할 예정이었지만 입장과 동시에 가사를 틀렸다. 이후에도 연달아 실수했고, 무대 위를 뛰어다니다 체력까지 떨어져 숨을 몰아쉬었다. 그는 "재석이 형이 와 있다고 하니 긴장됐다. 아무것도 못 하고 헥헥거리며 뛰어다녔다"고 해명했다.유재석은 당시 김종국의 콘서트를 관람하기 위해 객석에 앉아 있었다. 그는 "주우재가 나와 눈도 마주치지 않았다. 내가 어디 있는지도 몰랐다. 그런데 내가 와 있다는 사실만으로 가사를 절더라"고 설명했다.하하는 "나중에 발라드를 부를 때 유재석이 와 있으면 어떻게 할 거냐"고 물었다. 주우재는 망설임 없이 "그럼 저 형을 쫓아내야 한다"고 답했다. 계속해서 유재석의 존재감에 부담을 느꼈다고 주장한 그는 "하하 형한테 브레이커라고 하는데 진짜 브레이커는 재석이 형이다. 다 부수고 다닌다"고 토로했다.유재석과 주우재의 신경전은 오프닝부터 이어졌다. 주우재가 풍선에 바람을 불어 넣으려다 실패하자 유재석은 "이러다 전립선 터진다. 40대라 조심해야 할 나이"라고 경고했다. 주우재가 "아직 짱짱하다"고 반박했지만, 유재석은 "짱짱하긴 뭐가 짱짱하냐. 비리비리하더라"고 받아쳤다.최근 스피닝 운동 후 다리를 덜덜 떨었던 주우재는 "역삼동 피카츄가 방송에 나간 뒤 남성적인 매력이 떨어졌다는 댓글이 달린다. 장가는 다 갔다"고 억울해했다. 유재석이 머리까지 잘 감으라고 지적하자 그는 "몇 주째 이야기하고 있지 않나. 형의 말에는 힘이 있다"고 항의했다.그러자 유재석은 "내 말에 힘이 있다고 하지 말고 너도 힘 있는 사람이 돼라. 왜 이렇게 말에 힘이 없느냐"고 일침을 가했다. 허경환도 "다리에도 힘이 없고 말에도 힘이 없다"고 거들어 주우재를 당황하게 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr