사진=백지영 유튜브

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가수 백지영이 '분리수거 룩'으로 화제를 모은 리허설 의상의 정체를 공개했다.29일 백지영 유튜브 채널에는 '생애 처음으로 정석원이 만든 짬뽕 먹고 백지영이 눈 뒤집힌 이유는?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 백지영은 남편 정석원이 만든 짬뽕을 먹으며 제작진과 이야기를 나눴다. 촬영 후 일정을 묻자 그는 "오늘 우리 집 앞에서 행사가 있다"고 답했다.제작진은 앞서 백지영이 분리수거를 하러 나온 듯한 편안한 복장으로 무대 리허설에 나서 화제를 모았던 일을 언급했다. 이에 백지영은 "사실 그 옷은 집에서 입는 옷이다. 집에서 입고 잠을 잘 때도 있다"며 실제 잠옷이라고 밝혔다.화장도 전혀 하지 않은 상태였다. 그는 "그날 리허설에 사람들이 그렇게 많이 앉아 있고 사진과 영상을 많이 찍을 줄 몰랐다. 진짜 화장을 하나도 하지 않고 집게핀을 꽂고 갔을 것"이라고 당시 상황을 설명했다.백지영은 무대 의상과 메이크업을 준비하지 않았지만 리허설만큼은 실제 공연처럼 진행했다. 그는 "나는 원래 리허설을 굉장히 열심히 해야 한다. 그래야 내 컨디션을 직접 확인할 수 있다"고 강조했다.정석원도 아내의 무대를 향한 태도를 인정했다. 그는 "원래 자기는 그렇게 열심히 하는 편이지 않나"라며 "평상복을 입고 무대에 있으니 더 멋있었다"고 칭찬했다. 제작진 역시 "무대 의상이 아니라 평상복으로 노래하니 오히려 아우라가 더 느껴졌다"고 공감했다.온라인에서는 꾸밈없는 모습과 실제 공연을 방불케 하는 열창이 대비되며 큰 관심을 모았다. 잠옷과 민낯, 집게핀 차림으로 무대에 오른 백지영은 의상과 관계없이 목소리와 가창력만으로 리허설 현장을 채웠다.제작진은 화제가 된 영상을 활용해 '분리수거 가요제'를 열겠다는 계획도 밝혔다. 참가자들이 분리수거를 하러 갈 법한 편안한 옷을 입고 백지영의 노래를 부르는 방식이다. 백지영은 시청자들의 노래 실력을 궁금해하며 새로운 콘텐츠에 기대를 드러냈다.백지영은 2013년 9살 연하 배우 정석원과 결혼했으며 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr