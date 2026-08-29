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이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘여에스더의 에스더TV’

의사 겸 사업가 여에스더가 결혼 6개월 전 파혼했던 사연을 털어놨다.지난 28일 유튜브 채널 ‘여에스더의 에스더TV’에는 ‘인간극장, 내 아내의 여름휴가 ep.2’가 공개됐다.여에스더는 의과대학 시절 만난 남자친구와 캠퍼스 커플로 지내다 졸업할 때 약혼했다고 회상했다. 하지만 결혼을 앞두고 그는 “인턴 중반이 되고 결혼 날짜가 다가오는데 너무 가슴이 답답한 거다. 그래서 결혼 안 하겠다고 했다”고 당시 심경을 밝혔다.여에스더는 “내 동생이 내 머리카락 쥐어뜯었다. 내 동생이 그 친구 좋아했었거든”이라며 동생의 아쉬워했다고 전했다.파혼을 결심한 이유에 대해 그는 “그 친구는 여자가 왜 신발이 여러 켤레인지를 이해 못 하는 거다. 나한테 ‘너 파마하지 마’ 이렇게 얘기했다”며 “자기는 결혼하면 아침에 국이 있어야 한대. 음식 못하는 내가”라고 말했다.이어 “만 3년을 혼자 레지던트 생활을 했다. 4년째 홍 박사님을 만난 거다”라며 홍혜걸과의 인연을 돌아봤다.여에스더는 홍혜걸을 두고 “근본적으로 착하고 선하고, 기본적으로 성실한 사람”이라고 평가하며 “시댁에 갔더니 다 좋은 분이고 도련님, 아가씨 다 착하고 그래서 결혼했지”라고 결혼을 결심한 이유를 밝혔다.당시 자신의 생각도 솔직하게 털어놨다. 그는 “남자가 가난해도 좋다. 내가 선택한 사람하고 결혼하고 싶다. 내가 먹여 살려도 좋다”고 말했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr