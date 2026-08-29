사진=MBC '놀면 뭐하니'

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'놀면 뭐하니?' 홍현희가 유재석과 추억의 코너를 재연하고 남편 제이쓴의 외모를 거침없이 폭로했다.29일 방송된 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 소품실에 쌓인 물건을 판매해 사비 없이 생존하는 '네돈내산' 미션이 펼쳐졌다.이날 멤버들은 첫 판매 상대로 홍현희와 제이쓴 부부를 찾아갔다. 홍현희는 새롭게 고정 멤버가 된 허경환을 향해 "여기 껴 있는 게 어색하다"고 말했고, 허경환은 "허고정이다"라며 으쓱했다. 홍현희는 "고정됐다고 유세냐. 안정화된 느낌이 꼴 보기 싫다"고 장난치면서도 "잘돼서 너무 좋다"고 축하했다.허경환은 과거 제이쓴과 인테리어 프로그램에 출연했던 인연을 떠올렸다. 그는 "그때만 해도 선글라스를 벗지 않았다. 결혼한다고 할 때부터 벗더라"고 말했다. 제이쓴은 당시 다른 일을 병행하고 있어 얼굴을 드러내기 어려웠다고 설명했고, 홍현희도 "연예인이 아니었으니까"라고 덧붙였다.그러나 홍현희는 "내가 봤을 때는 눈도 못생겨서 가린 것도 있다. 선글라스를 벗자마자 나도 보고 '아' 했다"고 남편의 외모를 저격했다. 멤버들이 "왜 그런 이야기를 하느냐"고 만류했지만, 제이쓴은 "조금 있다"고 순순히 인정했다. 홍현희가 과거 유행어를 활용해 "선글라스 꼈다고 유세냐"고 몰아붙이자 제이쓴은 "개그우먼과 사니까 다 받아들이게 된다"고 담담하게 반응했다.유재석은 홍현희의 과거 코너 '더 레드'를 좋아했다고 밝혔다. 하하는 스컬과 함께 해당 코너에 출연했던 당시를 회상하며 "우리는 재미없었는데 현희가 살렸다"고 고마움을 전했다. 유재석은 "'더 레드'가 정말 재미있어서 '저 친구 대단하다'고 생각했다. '핑계고' 출연 이후 조회수도 올랐다"고 말했다.홍현희는 "댓글을 보면 재석 선배님이 잘 받아줘서 재미있다고 하더라. 누가 어떻게 받아주느냐에 따라 더 재미있게 느껴진다"며 유재석에게 감사 인사를 건넸다.이어 홍현희는 10년 넘게 보관한 부채를 꺼내 '더 레드'를 재연했다. 그는 "그때는 내가 재석 선배를 만날 수 있을 거라고 생각하지 못했다. 드디어 이런 시간이 왔다"며 감격했다. 유재석을 마주한 홍현희는 과감하게 부채로 그의 뺨을 때리는 퍼포먼스를 선보였고, "다시 조회수 100만을 넘겠다. 잘 받아줘서 너무 감사하다"고 말해 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr