/ 사진=JTBC

사진=JTBC '아는형님'

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'아는 형님' 가수 민경훈이 잠시 휴식기를 갖는 가운데 멤버들이 그의 복귀를 기다리겠다고 밝혔다.29일 방송된 JTBC 예능 '아는 형님'에는 지상렬, 이은결, 프로미스나인 박지원, 빌리 츠키가 게스트로 출연했다.이날 강호동은 교실에 들어서자마자 "경훈이 어디 갔느냐. 들은 것 있느냐"며 민경훈을 찾았다. 서장훈은 "안 그래도 이야기하려고 했다. 우리 경훈이도 잠시 휴학하면서 쉬기로 했다"고 민경훈의 휴식 소식을 전했다.이상민은 "제일 일찍 출근하고 칼퇴근하던 나의 유일한 친구인데"라며 빈자리를 아쉬워했다. 김신영이 "확실하게 복학하는 것은 맞느냐"고 묻자 강호동은 "당연히 복학해야 한다. 잘 쉬고 돌아올 것"이라고 강조했다.강호동은 "경훈이도 10년 동안 매주 우리 얼굴을 보는 게 보통 일은 아니었을 것"이라고 농담했다. 이상민은 "경훈이 자리에서 앞에는 김영철, 왼쪽에는 강호동, 뒤에는 서장훈을 보면서 잘 버틴 것"이라고 거들어 웃음을 안겼다.멤버들은 민경훈에게 영상 편지를 남겼다. 김신영과 김영철은 "경훈아, 빨리 돌아와라. 기다리고 있겠다. 잘 쉬고 와라"고 말했다. 서장훈도 "재충전 잘하고 돌아오라"며 응원했다.민경훈의 빈자리에는 개그맨 곽범이 일일 형님으로 등장했다. 맨발로 교실에 들어온 그는 "'아는 형님' 고정이 된다는 말을 듣고 사둔 부츠 할부금이 아직 남아 있어서 맨발로 왔다"고 너스레를 떨었다.곽범은 민경훈의 휴식 소식에 대해 "희극인 협회에 자리가 났다는 전보가 붙었다. 소문이 엄청 돌고 있다"고 말했다. 김신영이 "입학이냐, 전학이냐"고 묻자 그는 "내가 듣기로는 오늘 한 번 해보고 결정한다고 하더라"며 수습 기간이 시작됐다고 밝혀 폭소를 자아냈다.민경훈은 오랜 시간 쉼 없이 활동한 만큼 당분간 재충전의 시간을 갖는다. 이번 결정은 하차가 아닌 휴식기로, 충분히 쉰 뒤 한층 밝은 모습으로 복귀할 예정이다. 다만 정확한 복귀 시점은 정해지지 않았다.한편 민경훈은 2015년 12월 '아는 형님' 첫 방송부터 함께한 원년 멤버다. 약 11년간 특유의 엉뚱한 매력과 예측하기 어려운 입담으로 프로그램의 한 축을 담당해왔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr