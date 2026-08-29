이미지 크게보기 사진 = KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’

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‘살림하는 남자들 시즌2’ 배우 이요원이 삼남매의 공부에 대해 솔직한 이야기를 전했다.29일 방송된 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’에서 이요원이 삼남매의 공부 근황에 대해 이야기를 털어놨다.준서는 동생이 원래 공부를 잘했던 것은 아니라며 교생 선생님과 관련된 이야기를 들려줬다.준서는 “교생 선생님이 엄청 미인 분이 오셔서, 90점 이상 맞으면 밥 사주겠다고 했는데 올100을 맞은 거다”라고 얘기했다.이에 이요원은 “선생님을 진짜 잘 만나야 된다”며 준서의 이야기에 반응했다.자녀 이야기가 이어진 가운데 은지원이 이요원에게 “자녀들은 공부에 취미 없죠?”라고 물었다.이에 “없어요”라고 답한 이요원은 “그냥 하는 거다. 걔네도 그냥 하는 거겠죠. 살기 위해서. 해야 하니까”라고 솔직하게 얘기해 웃음을 자아냈다.한편 이요원은 자녀들이 공부에는 흥미가 없다고 했지만 막내 재원 군은 농구에서는 남다른 실력을 보여주고 있다. 지난 10일 이요원이 공개한 사진에는 전국 유소년 농구대회에서 우승해 금메달을 목에 걸고 두 손으로 트로피를 든 재원 군의 모습이 담겨 눈길을 끌었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr