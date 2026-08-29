이미지 크게보기 사진 = MBN ‘김주하의 데이앤나잇’

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‘김주하의 데이앤나잇’ 배우 임현식(81)이 건강 이상설의 이유를 밝혔다.29일 방송된 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’에는 임현식과 황석정이 게스트로 출연했다.이날 김주하는 임현식의 최근 모습을 보며 “얼마 전까지만 해도 건강 이상설이 돌았다. 많이 살이 빠졌는데 지금 뵈니까 많이 돌아오신 것 같다”고 언급했다.임현식은 지난해 여름 배가 아파 병원을 찾았던 상황을 떠올렸다. 딸들도 “아버지 몸에 불량한 게 있을 수 있으니까 (병원에) 가보자고 하더라”라고 털어놨다.검사 결과를 두고는 “소화, 쓸개, 혈액순환 불량에 기타 등등이더라”고 전했다.스텐트 시술도 받았다며 임현식은 “시간이 꽤 걸렸다. 7, 8kg 정도 빠졌다. 요즘은 괜찮아졌지만 빠르게 나아지는 게 아니더라. 지금도 슬슬 잠이 온다”고 현재 상태를 전했다.황석정은 임현식의 모습을 지켜본 뒤 “그건 문세윤·조째즈 분이 재미있게 (해야 한다). 제가 뵙기에는 예전보다 훨씬 좋아지셨다. 그래서 깜짝 놀랐다”고 말했다.낮잠도 의사의 권유로 챙겼다. 임현식은 “낮잠은 최소 30분에서 1시간 정도 자라더라. 그렇게 좋은 진단이 어디있냐. 그래서 마음껏 잤다”며 웃었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr