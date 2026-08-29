이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘오은영의 버킷리스트’

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘오은영의 버킷리스트’

이현이가 남편의 승진 이후 주변에서 보너스에 관한 질문을 많이 받는다고 전했다.28일 유튜브 채널 ‘오은영의 버킷리스트’ 에는 “자유영혼 이현이를 정착하게 만든 남편의 무기? 날라리(?)인 줄 알았던 남편의 반전 [으녕이랑 밥먹자]”라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 오은영은 이현이에게 “아이가 존스홉킨스 영재 프로그램에 합격했다던데”라고 물었다.이현이는 “그게 한국에서도 많이 알려져서 많이 가는 캠프다. 남편이 기특해서 그걸 SNS에 올린 게 너무 기사화가 돼서”라고 설명했다. 이어 “많은 분들이 가셨다. 우리는 특별한 그런 게 아니다. 많은 분들이 참석하고 계신다”고 말했다.남편이 아들과 함께 미국에 간다며 “남편이 이번에 아이랑 미국을 갈 수 있는 이유도 지금 남편이 회사에 안 있고 학술연수로 나와있다. 회사에서 학술연수를 보내줘서 대학 연수를 다니고 있다”고 설명했다.이후 오은영이 “이번에 부장님으로 승진도 하셨다더라”라고 묻자 이현이는 “그렇다. 작년에”라고 답했다.이어 “보너스도 많이 나온다던데”라는 질문에는 “아니 그래서 사람들이 다 저를 만나면 그걸 물어보신다”고 털어놨다. 그러면서 “그래서 우리 남편은 그렇게 막 기사에 난 것처럼 받는 건 아니고 하지만 내년엔 기대해 보는 걸로”라고 덧붙였다.한편 이현이와 홍성기는 2012년 결혼해 두 아들을 두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr