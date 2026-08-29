사진 = 유튜브 채널 ‘오은영의 버킷리스트’
사진 = 유튜브 채널 ‘오은영의 버킷리스트’
이현이가 아들이 미국 존스홉킨스 영재 캠프에 합격해 아빠 홍성기와 함께 떠난다고 밝혔다.

28일 유튜브 채널 ‘오은영의 버킷리스트’에는 “자유영혼 이현이를 정착하게 만든 남편의 무기? 날라리(?)인 줄 알았던 남편의 반전 [으녕이랑 밥먹자]”라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 오은영은 이현이에게 아들의 존스홉킨스 영재 프로그램 합격 소식을 꺼냈다. 이현이는 “그게 한국에서도 많이 알려져서 많이 가는 캠프다. 남편이 기특해서 그걸 SNS에 올린 게 너무 기사화가 돼서”라고 설명했다.

앞서 이현이의 남편 홍성기는 지난 3월 첫째 아들 윤서가 존스홉킨스 대학에서 운영하는 영재 프로그램 CIT(Center for Talented Youth)에 합격했다는 소식을 SNS를 통해 알린 바 있다.
사진 = 유튜브 채널 ‘오은영의 버킷리스트’
사진 = 유튜브 채널 ‘오은영의 버킷리스트’
이에 이현이는 “많은 분들이 가셨다. 우리는 특별한 그런게 아니다. 많은 분들이 참석하고 계신다”고 강조하며 아들의 합격이 특별한 사례로 알려지는 데에는 선을 그었다.

캠프 일정도 공개했다. 이현이는 “다음 주에 간다. 한 달 간다”고 전했으며, 엄마 아빠와 떨어져 지내는 것에 대해서는 “전혀”라고 답했다.

아들의 미국행에는 남편이 함께한다며 이현이는 “그래서 저희 남편이 데려다준다. 저는 또 촬영있어서 못 간다”고 덧붙였다.

남편이 아이와 함께 미국에 갈 수 있는 배경도 공개됐다. 이현이는 “남편이 이번에 아이랑 미국을 갈 수 있는 이유도 지금 남편이 회사에 안 있고 학술연수로 나와있다. 회사에서 학술연수를 보내줘서 대학 연수를 다니고 있다”고 설명했다.

한편 이현이와 홍성기는 2012년 결혼했으며 슬하에 두 아들을 두고 있다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

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