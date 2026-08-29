이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘오은영의 버킷리스트’

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이현이가 아들이 미국 존스홉킨스 영재 캠프에 합격해 아빠 홍성기와 함께 떠난다고 밝혔다.28일 유튜브 채널 ‘오은영의 버킷리스트’에는 “자유영혼 이현이를 정착하게 만든 남편의 무기? 날라리(?)인 줄 알았던 남편의 반전 [으녕이랑 밥먹자]”라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 오은영은 이현이에게 아들의 존스홉킨스 영재 프로그램 합격 소식을 꺼냈다. 이현이는 “그게 한국에서도 많이 알려져서 많이 가는 캠프다. 남편이 기특해서 그걸 SNS에 올린 게 너무 기사화가 돼서”라고 설명했다.앞서 이현이의 남편 홍성기는 지난 3월 첫째 아들 윤서가 존스홉킨스 대학에서 운영하는 영재 프로그램 CIT(Center for Talented Youth)에 합격했다는 소식을 SNS를 통해 알린 바 있다.이에 이현이는 “많은 분들이 가셨다. 우리는 특별한 그런게 아니다. 많은 분들이 참석하고 계신다”고 강조하며 아들의 합격이 특별한 사례로 알려지는 데에는 선을 그었다.캠프 일정도 공개했다. 이현이는 “다음 주에 간다. 한 달 간다”고 전했으며, 엄마 아빠와 떨어져 지내는 것에 대해서는 “전혀”라고 답했다.아들의 미국행에는 남편이 함께한다며 이현이는 “그래서 저희 남편이 데려다준다. 저는 또 촬영있어서 못 간다”고 덧붙였다.남편이 아이와 함께 미국에 갈 수 있는 배경도 공개됐다. 이현이는 “남편이 이번에 아이랑 미국을 갈 수 있는 이유도 지금 남편이 회사에 안 있고 학술연수로 나와있다. 회사에서 학술연수를 보내줘서 대학 연수를 다니고 있다”고 설명했다.한편 이현이와 홍성기는 2012년 결혼했으며 슬하에 두 아들을 두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr