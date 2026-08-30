이미지 크게보기 사진 = MBN ‘속풀이쇼 동치미’

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‘속풀이쇼 동치미’ 허재가 아내와의 결혼 생활을 돌아봤다.29일 방송된 MBN ‘속풀이쇼 동치미’에서는 ‘당신은 참교육이 필요해’를 주제로 이야기가 펼쳐졌다.김용만이 허재에게 가장 많이 듣는 말이 “제발 혼자서 좀 해봐라”라고 짚자 이현이는 “보통 초등학생들이 그런 말을 많이 듣는다”고 반응했다.허재는 혼인신고 때를 떠올리며 “혼인신고 같은 것도 와이프가 혼자서 했다. 혼자 가서 했다”고 말했다. 이어 “내가 위에 있는 줄 알았다. 와이프가 내 밑이라고 생각하고 살았다. 그게 아니더라. 살다 보니까”라며 생각이 달라진 이유를 설명했다.아내의 잔소리가 늘어났다며 허재는 “옛날에는 집에 술 먹고 들어가도 그런 말을 안 들었는데 요새 자꾸 씻으라고 한다”고 털어놨다.이현이가 “씻어야죠”라고 받아치자 심진화는 “진짜 초등학생”이라고 탄식했다. 이어 이현이가 “제가 아들에게 하는 말이다. 이제 바뀌어야겠다는 생각 안 하냐”고 묻자 허재는 “저도 고집이 있다”며 “그걸 알아야 한다. 아무리 가르쳐 줘도 안 되는 사람은 안 된다”고 맞받았다.이어 식사 이야기를 하면서 허재는 “집에 냉장고가 두 대가 있어도 어디에 뭐가 있는지 전혀 모른다. 못 찾아먹는다”고 말했다.아내가 반찬을 만들어 둬도 혼자서는 제대로 찾아 먹기 어렵다고. 허재는 “냉장고 문을 열어도 내 눈에는 반찬통이 도무지 안 보인다. 그런데 신기하게 아내에게 찾아달라고 하면 1초 만에 꺼내준다”고 전해 웃음을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr