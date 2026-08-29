홍진호가 '놀토'에 출연한다./사진제공=tvN

홍진호가 '놀토'에 출연한다./사진제공=tvN

홍진호가 발음 문제로 진땀을 흘린다.29일 오후 7시 30분 방송되는 tvN 예능 ‘놀라운 토요일’(이하 ‘놀토’)에는 홍진호와 미미가 게스트로 출연한다.‘놀토’ 첫 방문인 홍진호는 “퀴즈는 제 전공 분야”라면서 두뇌 게임 천재의 면모를 자랑한 것도 잠시, 발음 이슈로 난관에 부딪힌다. 홍진호의 발음 실수를 포착한 도레미들이 “천재 맞냐”고 술렁이자 “대충 이해하세요”라며 맞받아친다. 그러나 이내 체념한 듯 과거 발음 때문에 더빙 인터뷰를 했던 일화를 전한다. 미미 역시 독특한 단어 선택과 꾸밈없는 입담으로 분위기를 들썩이게 만든다. 이어 그룹 데뷔 11년 만에 솔로로 나선 만큼 남다른 홍보 열정도 뽐낸다.게임에 앞서 ‘놀토 맛집 스트리트’ 두 번째 셰프가 등장한다. ‘놀토’를 위해 전날 이탈리아에서 왔다는 셰프를 향해 도레미들은 믿기지 않는다는 듯 “대박이다”를 외친다. 이어지는 애피타이저 게임 ‘나 이런 사람이야’ 퀴즈에서 홍진호는 2등의 아이콘답게 음악 서바이벌 준우승자 넉살에게 동질감을 느낀다면서도 “지금도 랩을 하고 있냐”며 팩폭을 날린다.팀전 스피드 받쓰 역시 치열한 대결이 펼쳐진다. 이탈리아 요리 쟁취를 위해 두 팀은 상대팀을 향한 견제를 펼치는가 하면, 상상도 못한 반칙도 저지르며 신경전을 벌인다. 급기야 홍진호가 “이럴 거면 ‘놀토’에 안 나왔다”라며 무릎을 꿇은 모습까지 포착돼 기대를 모은다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr