황재균이 미리 은퇴 기념 파티를 연다./사진제공=MBC

황재균이 미리 은퇴 기념 파티를 연다./사진제공=MBC

폭염으로 은퇴식이 취소된 황재균의 ‘미리하는 은퇴식 기념 파티’가 열린다.29일 방송되는 MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’(이하 '전참시') 413회에서는 ‘폭염’으로 은퇴식이 잠정 연기된 황재균과 가족들의 유쾌하고도 짠한 만남이 펼쳐진다.황재균과 마찬가지로 갑작스럽게 은퇴식 연기 소식을 접한 그의 가족들은 은퇴식을 위해 주문해둔 음식과 케이크를 취소할 수 없게 되자, ‘미리 하는 은퇴식 기념 파티’를 열기로 한다. 부모님부터 여동생 부부, 조카까지 ‘재균 패밀리’가 총출동한 가운데, 대게찜과 소고기는 물론, 재균이 어릴 적 좋아했던 아버지표 카레와 계란말이까지 푸짐한 한 상이 차려진다.황재균의 ‘1호 팬’인 가족들은 누구보다 그의 은퇴를 아쉬워한다. 급기야 “은퇴식이 취소된 김에 은퇴 선언도 취소해”라며 황재균의 은퇴를 붙잡는 가족들의 솔직한 속마음이 공개된다.‘황재균 30년 야구 인생’을 만든 1등 공신 가족들이 직접 그의 야구 역사를 되짚어본다. 학창 시절 전교 1등을 놓치지 않았던 황재균이 공부 대신 야구를 시작하게 된 사연부터 전 테니스 국가대표 출신인 부모님의 DNA를 물려받아 남달랐던 황재균의 어린 시절, 아들의 재능을 눈여겨본 아버지가 직접 야구 감독을 찾아갔던 비하인드까지 가족들의 생생한 증언이 이어진다. 야구선수가 되는 것을 반대했던 어머니의 속사정까지 공개된다고 해 이목이 쏠린다.황재균의 남다른 ‘조카 사랑’도 눈길을 끈다. 조카가 ‘한국의 오타니’가 되길 바란다는 황재균은 조카의 미래를 위해 아낌없는 지원을 이어가고 있다. 조카 옷만 무려 100만 원어치를 사주는가 하면, 여동생에게 본인의 개인카드까지 선물했다는 후문이다.한편, 황재균은 최근 98kg에서 80kg으로 총 18kg을 감량했다고 밝혔다. 그는 매일 4~5시간씩 크로스핏과 러닝을 소화하며 체지방률 3.9%를 기록했다고 알렸다. 이에 일각에서는 고속 노화가 왔다고 우려를 표하기도 했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr