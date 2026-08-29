박지원이 7년 동안 무수입이었다고 밝혔다./사진=텐아시아DB

Park Ji-won

'데뷔 9년차' 프로미스나인 멤버 박지원이 7년 동안 수입이 없었다고 밝힌다.29일 오후 9시 방송되는 JTBC 예능 ‘아는 형님’에는 지상렬, 마술사 이은결, 프로미스나인 박지원, 빌리 츠키가 게스트로 출연한다.이날 지상렬은 “최근에 얼굴에서 광이 난다는 소리를 많이 들었는데, ‘사랑의 보톡스’를 맞아서 그렇다”며 16살 연하 신보람과 열애 근황을 공개한다.마술 인생 30주년을 기념해 데이비드 카퍼필드가 공연했던 세종문화회관에서 공연을 한다고 밝힌 이은결은 다양한 마술을 선보이며 형님들을 사로잡는다. 이은결은 예능 ‘스타킹’ 출연 당시 실제 사자를 데리고 마술을 선보이려 했던 일화를 밝히며, 안전상의 문제로 사자를 대신했던 뜻밖의 존재를 공개한다.박지원은 “프로미스나인 내에서 예능 담당은 나인데, 다른 멤버들이 출연했던 특집에 안 불러줘서 서운했다”라며 예능돌다운 자신감을 보인다. 박지원은 “거의 7년 동안 무수입이었다. 어머니에게 용돈을 받아서 생활했다”라고 털어놓으며 힘들었던 시절을 고백한다.츠키는 “여자 아이돌 최초로 풀마라톤을 완주했다. 눈물도 나고 중간에 발톱이 빠져서 피도 많이 났다”라며 힘들었던 풀마라톤 경험담을 털어놓는다. 강호동과 함께 찍은 빌리 ‘WORK’ 챌린지 영상이 ‘좋아요’ 수보다 ‘공유’ 수가 더 많았다는 사실을 공개한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr