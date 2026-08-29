사진 = 공효진 인스타그램

사진 = 공효진 인스타그램

배우 공효진이 감각적인 화보 현장 분위기를 공개하며 시선을 사로잡았다.공효진은 최근 인스타그램에 "🔥염색!!"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 공효진은 스튜디오를 배경으로 붉은 계열로 염색한 긴 헤어를 자연스럽게 늘어뜨린 채 카메라를 향해 옅은 미소를 짓고 있다. 블랙 재킷을 걸친 스타일링 사이로 레드 컬러 톱이 포인트를 이루고 있으며, 블랙 팬츠를 매치한 차분한 색감과 대비를 이루면서 한층 강렬한 분위기를 완성했다. 길게 떨어지는 귀걸이와 손에 든 소품까지 더해져 화보 촬영 현장의 감각적인 무드가 자연스럽게 이어진다.다른 사진에서 공효진은 넓은 스튜디오 공간을 배경으로 옆모습을 드러낸 채 두 손을 재킷 주머니에 넣고 서 있다. 조명이 켜진 스탠드와 촬영 장비, 바닥에 놓인 케이블이 함께 담기며 실제 촬영 현장의 분위기를 그대로 전했고 붉은 헤어와 블랙 스타일링이 따뜻한 조명 아래 어우러지며 차분하면서도 세련된 인상을 남겼다.팬들은 "멋지다 꽁", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "드라마 잘 보고 있어요", "멋져요" 등의 댓글을 남기며 반가움을 전했다.한편 1980년생인 공효진은 46세로 2022년 10살 연하의 1990년생 가수 케빈오와 미국 뉴욕에서 비공개 결혼식을 올렸다. 공효진은 MBC 금토드라마 '유부녀 킬러'로 15년 만에 MBC 드라마에 복귀했다. 공효진은 극 중 평범한 엄마이자 킬러인 유보나 역을 맡아 정준원과 부부 호흡을 맞췄다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr