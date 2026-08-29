유재석이 홍현희에게 부채로 맞는다./사진제공=MBC

유재석이 홍현희에게 부채로 맞는다./사진제공=MBC

유재석이 후배 홍현희에게 부채로 맞으면서 연신 웃음을 보인다.29일 오후 6시 30분 방송되는 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 사비 지출 없이 남의 돈으로 생존하기를 펼친다.이날 멤버들은 지갑을 열어줄 ‘네고왕’ 홍현희를 찾아간다. 공개된 사진 속 멤버들은 홍현희가 십 년 넘게 보관 중인 ‘더 레드’ 오리지널 부채에 맞아보겠다고 대기하고 있다. ‘더 레드’는 홍현희의 치명적 매력을 알린 개그 코너로, 최근 역주행하며 다시 화제를 모은 바 있다.‘더 레드’ 부채에 맞아 본 적 있는 경험자 하하와 허경환은 맛깔난 리액션으로 현장을 폭소케 하고, 초심자 주우재는 잔뜩 긴장한 표정으로 부채를 맞이한다.마지막으로 유재석의 차례가 오자 홍현희는 “재석 선배님을 ‘더 레드’에 모실 수 있을까 했는데 이런 시간이 왔다. 국민 MC를 때리는 날이 오다니”라고 감격하며, 화끈하게 부채질 연타를 선보인다. ‘더 레드’ 광팬 유재석은 맞아도 함박웃음을 지으며 좋아하고, 홍현희는 “더 잘 되실 거다”라며 차진 오리지널 손맛을 선사한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr