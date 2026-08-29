전현무가 메인 진행을 맡은 '내가 만난 사이코패스'가 8회를 끝으로 시즌1을 마무리한다./사진제공=MBN·SBS Plus

전현무가 메인 진행을 맡은 '내가 만난 사이코패스'가 8회를 끝으로 시즌1을 마무리한다./사진제공=MBN·SBS Plus

전현무가 메인 진행을 맡은 '내가 만난 사이코패스'가 8회를 끝으로 시즌1을 마무리한다.오는 30일 방송되는 MBN·SBS Plus '내가 만난 사이코패스'(이하 '내사패') 시즌1 마지막 회에서는 프로그램 제목과 같은 '내가 만난 사이코패스'를 주제로 범죄 사례와 사이코패스의 심리를 파헤친다. 경찰청 프로파일러 특채 1기로 수많은 사이코패스를 직접 분석해온 고준채 경찰연구원도 출연해 실제 면담 경험을 들려준다.전현무는 녹화 시작부터 "지난 7회는 정말 티저에 불과했다"며 마지막 회를 예고했다. 이어 "오늘 진짜 제일 악독한 놈들이 나온다. 최고, 최악의 '사패 오브 더 사패'를 체험하게 될 것"이라며 출연진에게 마음의 준비를 당부했다.녹화에서는 "찌질한 X", "미친 X", "돌XX XX" 등 출연진의 분노 섞인 육두문자가 연이어 나왔다. 방송에서는 7살 때부터 장래 희망을 '살인마'라고 적었던 한 범죄자의 일기장이 공개된다. 어린 시절부터 성인이 될 때까지 살인에 집착하며 남긴 기록을 접한 출연진은 충격에 빠졌다.46일 동안 3건의 연쇄살인을 저지른 범죄자의 실화도 다뤄진다. 평균 20일에 한 번꼴로 사람을 살해한 가운데 범인의 이중생활과 범행 이후의 행동, 짧은 기간 연쇄살인을 이어간 배경 등을 짚는다.무거운 사건을 다루는 가운데 출연진의 티키타카도 이어진다. 허영지는 이야기를 나누던 중 전현무의 기억력을 두고 "10분 전 일도 기억 못 한다"고 직격해 웃음을 안겼다.넉살은 연인이 프러포즈하는 장면을 지켜보다 갑작스럽게 "결혼 좋아요"라고 추임새를 넣었다. 지나치게 빠른 반응에 다른 출연진이 의심을 보내자 뒤늦게 해명에 나섰다.'내사패'는 지난달 12일 1.1%의 시청률로 출발했다. 이후 지난 23일 방송된 7회에서는 1.0%를 기록하며 ２‰대로 반등하지 못했다。8회를 끝으로 시즌1을 마무리하는 '내가 만난 사이코패스'는 오는 30일 오후 10시 20분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr