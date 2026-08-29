사진 = 이소연 인스타그램

사진 = 이소연 인스타그램

배우 이소연이 새로운 헤어스타일과 함께 밝은 미소를 담은 근황을 공개했다.이소연은 최근 자신의 인스타그램에 "머리자르고✂️오랫만에셀카 ^^"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이소연은 침대 위에 앉아 카메라를 향해 셀카를 남기고 있다. 하늘색 반소매 티셔츠를 입고 흰 이불을 덮은 채 환하게 웃고 있으며, 어깨에 닿는 길이로 정리한 헤어스타일과 작은 귀걸이가 깔끔한 분위기를 더한다. 뒤편에는 연한 핑크 톤의 침대 헤드와 베이지 커튼이 자리하고 있어 차분한 실내 분위기가 자연스럽게 어우러진다.이어진 사진에서 이소연은 같은 공간에서 카메라를 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 한쪽으로 넘긴 헤어와 또렷한 눈매가 한층 돋보이며, 편안한 차림과 자연스러운 표정이 꾸밈없는 매력을 전한다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "누나 얼굴에서 광나는데요", "너무 예뻐", "머리이쁘셔요", "언니 너무 좋아해요", "항상 응원하고 있어요" 등의 댓글을 달았다. 특히 배우 오윤아의 "오 예쁘네"라는 댓글고 눈길을 끈다.한편 1982년생으로 44세인 이소연은 2003년 영화 ‘스캔들 : 조선남녀상열지사’로 데뷔 후 드라마 ‘봄날’,‘신입사원’,‘결혼합시다’,‘봄의 왈츠’,‘동이’,‘내 사랑 내 곁에’,‘루비반지’,‘미스 몬테크리스토’ 등 매 작품 다채로운 연기를 보여왔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr