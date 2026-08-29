사진 = 6기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 6기 옥순이 환한 미소와 함께 새로운 출발을 알리는 모습을 공개했다.6기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "열심히 하겠습니다 !!!!!!!!!!!!!!!!!"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 6기 옥순은 흰 가운을 입고 꽃다발을 품에 안은 채 환하게 미소 짓고 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 모습으로 꽃다발을 손가락으로 가리키는 포즈를 취했으며, 분홍과 빨강, 노랑 꽃이 어우러진 꽃다발이 밝은 분위기를 더한다. 뒤편에는 '대전대학교 한의과대학 임상실습진입식'이라고 적힌 현수막이 걸려 있어 현장의 모습을 그대로 담아냈다.이를 본 팬들은 "언니 넘 고생했오", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "울 언니 멋지다 임진 추카해", "유종의 미 거듀셔요", "그동안 공부하느라 수고많았어요" 등의 댓글을 달았다.한편 6기 옥순은 '나는솔로' 6기에 출연해 걸그룹 블랙핑크의 멤버 지수 닮은꼴로 화제를 모은 바 있다. 방송 출연 후 6기 옥순은 지난 2024년 8월 결혼했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr