'나는솔로' 6기 옥순이 환한 미소와 함께 새로운 출발을 알리는 모습을 공개했다.
6기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "열심히 하겠습니다 !!!!!!!!!!!!!!!!!"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 6기 옥순은 흰 가운을 입고 꽃다발을 품에 안은 채 환하게 미소 짓고 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 모습으로 꽃다발을 손가락으로 가리키는 포즈를 취했으며, 분홍과 빨강, 노랑 꽃이 어우러진 꽃다발이 밝은 분위기를 더한다. 뒤편에는 '대전대학교 한의과대학 임상실습진입식'이라고 적힌 현수막이 걸려 있어 현장의 모습을 그대로 담아냈다.
이를 본 팬들은 "언니 넘 고생했오", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "울 언니 멋지다 임진 추카해", "유종의 미 거듀셔요", "그동안 공부하느라 수고많았어요" 등의 댓글을 달았다.
한편 6기 옥순은 '나는솔로' 6기에 출연해 걸그룹 블랙핑크의 멤버 지수 닮은꼴로 화제를 모은 바 있다. 방송 출연 후 6기 옥순은 지난 2024년 8월 결혼했다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
6기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "열심히 하겠습니다 !!!!!!!!!!!!!!!!!"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 6기 옥순은 흰 가운을 입고 꽃다발을 품에 안은 채 환하게 미소 짓고 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 모습으로 꽃다발을 손가락으로 가리키는 포즈를 취했으며, 분홍과 빨강, 노랑 꽃이 어우러진 꽃다발이 밝은 분위기를 더한다. 뒤편에는 '대전대학교 한의과대학 임상실습진입식'이라고 적힌 현수막이 걸려 있어 현장의 모습을 그대로 담아냈다.
이를 본 팬들은 "언니 넘 고생했오", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "울 언니 멋지다 임진 추카해", "유종의 미 거듀셔요", "그동안 공부하느라 수고많았어요" 등의 댓글을 달았다.
한편 6기 옥순은 '나는솔로' 6기에 출연해 걸그룹 블랙핑크의 멤버 지수 닮은꼴로 화제를 모은 바 있다. 방송 출연 후 6기 옥순은 지난 2024년 8월 결혼했다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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