김용빈이 섹시 콘셉트 포기를 선언한다 /사진제공=KBS

김용빈이 섹시 콘셉트 포기를 선언한다 /사진제공=KBS

김용빈이 섹시 콘셉트 포기를 선언한다29일 오후 6시 5분 방송되는 KBS2 예능 ‘불후의 명곡’(이하 ‘불후’) 771회는 강원, 경기, 경상, 서울, 전라, 제주, 충청까지 전국 각지를 대표하는 트롯 스타들이 한자리에 모이며 ‘전국 트롯 대축제 특집’ 1부로 꾸며진다. 각 지역을 대표하는 트롯 스타 라인업으로는 강원 대표 신승태부터 경기 대표 박현빈X유지우, 경상 대표 한혜진X은가은, 김용빈, 전라 대표 진성X김태연, 서울 대표 신유, 신장미X윤수현, 충청 대표 신성X남궁진, 제주 대표 강혜연X양지은, 그리고 안동과 호주 브리즈번의 만남인 글로벌 화개장터 대표 성리X장한별이 출격한다.대구 출신인 김용빈이 경상 대표로 출격해 과거 ‘불후의 명곡’ 무대 이후 팬들에게 뜻밖의 질타를 받았던 사연을 공개한다. 앞서 ‘아티스트 설운도 편’에서 ‘카스바의 여인’을 선곡한 김용빈은 당시 ‘치명 용빈’을 표방, 여성 댄서와 함께 아찔한 퍼포먼스를 선보이며 파격적인 변신에 나선 바 있다. 그러나 김용빈은 “그 무대를 하고 댓글로 팬분들께 욕을 바가지로 먹었다”며“그 뒤로 다시는 ‘치명 용빈’을 하지 않겠다고 다짐했다”라고 고백한다.김용빈은 팬들의 취향을 적극 반영해 ‘치명 용빈’을 봉인하고 한층 촉촉한 감성으로 승부수를 띄운다. 김용빈이 선택한 곡은 심수봉의 ‘사랑밖엔 난 몰라’. 특히 원곡을 재즈풍으로 재해석한 김용빈은 “제 목소리를 다 들려드릴 수 있도록 편곡했다”라며 화려한 퍼포먼스 대신 자신의 목소리와 감성을 오롯이 담아낸 무대를 예고한다.김용빈은 가장 맞붙고 싶지 않은 팀으로 한혜진X은가은을 지목한 뒤 “기가 빨린다”라고 하소연한다. 한혜진, 은가은 역시 “경상도에 이런 남자 없어요”라며 김용빈의 남다른 에겐력을 꼬집는다. 그러나 김용빈의 ‘사랑밖엔 난 몰라’ 무대가 시작되자 한혜진의 반응은 180도 달라진다. 김용빈 특유의 부드러운 음색과 촉촉한 감성이 객석을 물들이자 “우리 경상도에는 저런 남자가 나올 수가 없다. 저렇게 부드럽고 야실야실한 남자는 없다. 누나들 마음을 싱숭생숭하게 만든다”라며 감탄한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr