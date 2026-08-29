사진 = 안현모 인스타그램

사진 = 안현모 인스타그램

방송인 안현모가 블랙 드레스를 입고 고급스러운 분위기를 선보였다.안현모는 최근 자신의 인스타그램에 "한국의 딥사이언스 뷰티를 대표하는 더후 비첩 NAD 파워앰풀과 함께한 밤"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 안현모는 블랙 롱드레스를 착용한 채 화이트 톤의 무대 가장자리에 앉아 'THE WHOO'가 적힌 브로슈어를 손에 들고 카메라를 바라보고 있다. 머리를 단정하게 올려 묶은 헤어스타일과 볼드한 이어링, 골드 브레이슬릿이 어우러져 차분하면서도 세련된 스타일을 완성했다. 뒤편에 놓인 화이트 의자와 곡선형 무대가 함께 담기며 깔끔한 공간의 분위기를 더했다.이어진 사진에서 안현모는 'THE WHOO' 로고와 원형 조명, 금빛 장식이 배치된 포토월 앞에 서 있다. 양손을 벽면에 가볍게 댄 자세로 정면을 바라보고 있으며, 몸의 실루엣을 따라 떨어지는 블랙 드레스가 단정한 분위기를 강조한다. 조명과 원형 구조물이 배경을 감싸며 우아한 비주얼을 더욱 돋보이게 했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "어떤 모델보다 더 멋지고 훌륭한 모델이십니다", "멋짐멋짐", "예쁘다" 등의 댓글을 달았다.한편 1983년생으로 43세인 안현모는 다양한 방송 및 MC 활동을 통해 대중과 소통하고 있다. 안현모는 한국외국어대학교 통번역대학원 국제회의통역 석사 출신으로 SBS에서 기자로 활동했었다. 또 안현모는 2017년 브랜뉴뮤직 대표 라이머와 결혼한 후 2023년 11월 파경을 맞았다. 이혼 이후에도 본업과 본업 외 활동을 활발하게 이어가고 있는 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr