'비서진' 시즌2가 베일을 벗었다./사진제공=SBS

'비서진' 시즌2가 베일을 벗었다./사진제공=SBS

SBS ‘무엇이든 해줄지니 - 비서진’이 새 시즌 첫 방송부터 전 시즌 마지막회를 뛰어넘는 2049 시청률 상승세를 기록했다.지난 28일 방송된 SBS 예능 ‘무엇이든 해줄지니 - 비서진’(이하 ‘비서진’)은 전국 기준 시청률 3.2%를 기록했다. 화제성 지표인 2049 타깃 시청률은 1.7%를 기록했고, 분당 최고 시청률은 4.4%까지 치솟았다. 2049 시청률은 전 시즌 마지막회 대비 두 배 이상 뛰어오른 수치다.이날 방송에서는 새 시즌을 맞아 다시 뭉친 이서진과 김광규가 첫 번째 ‘my 스타’ 비비의 워터밤 일정을 수발하는 모습이 그려졌다. 시작부터 두 사람의 티격태격 케미는 여전했다. 제작진이 파트너가 마음에 드냐고 묻자 이서진은 “안 들면? 바꿔줄 거냐?”라고 받아쳤고, 김광규는 “까칠한 도련님 성격 누가 맞추겠냐. 바로 나밖에 없다. 밑에서 잘 깔아줬기 때문에 잘된 것”이라고 응수했다.평균 나이 56.5세의 두 사람에게 첫 임무지인 워터밤은 신세계였다. 여기에 비비와의 세대 차이도 분명했다. 김광규가 이서진이 비비의 히트곡 ‘밤양갱’을 모른다고 폭로하자 이서진은 “나는 노래를 잘 모른다. 가수도 잘 모르고”, “나는 팝만 듣는다”라고 숨 쉬듯 무례한 발언을 해 웃음을 자아냈다. 이에 비비는 “약간 좀 재수가 없다는 느낌이 든다”라고 돌직구를 날렸다.비비의 프로다운 모습도 눈길을 끌었다. 워터밤을 앞두고 2주 동안 식단 관리를 이어온 비비는 공연 직전까지 손을 떨 정도로 긴장했지만 “저는 '돈 값을 해야한다'고 생각한다. '무조건 이 돈을 내고 들어온 사람을 즐겁게 한다'”라며 확고한 공연 철학을 밝혔다. 무대에 오르자 언제 긴장했냐는 듯 압도적인 퍼포먼스를 펼쳤고, 이를 지켜본 김광규는 “타고난 아티스트다. 긴장한 듯 했지만 언제 긴장했냐는 듯이 ‘아 역시 프로구나. 이 친구는 찐이다’”라고 감탄했다.워터밤을 마친 뒤에는 이서진과 비비의 뜻밖의 ‘대학 이름 유래’ 논쟁이 펼쳐졌다. 비비가 인하대학교는 ‘인천 하와이 대학교’, 아주대학교는 ‘아시아 주립대학교’의 줄임말이라고 주장하자 이서진이 강하게 반박하며 설전이 시작됐다. 급기야 김구라와 지석진까지 전화로 소환해 팩트체크에 나섰고, 비비는 이서진에게 “진짜 답답하네. 좀 피곤한 스타일이시네”, “선배님 약간 진짜 좀 얄미워요”라고 말했다.하루를 마친 이서진은 비비에 대해 “자신 있게 자신의 삶을 개척해 나가는 사람, 자기가 하고 싶은 방향으로 남들이 뭐라든 가는 그런 사람인 것 같다”라고 평했다. 비비 역시 “다정하게 대해주셔서 기분이 좋다”라며 만족해했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr