박위의 학폭 의혹이 제기되며 동창이라고 주장하는 이들의 의견이 엇갈리고 있다./사진=박위 SNS

유튜버 박위의 학교 폭력 의혹이 제기된 가운데, 그의 동창이라고 주장하는 이들의 의견이 엇갈리고 있다.최근 박위 관련 유튜브 영상 댓글에는 자신의 박위의 학창시절 동창이라고 주장하는 여러 누리꾼들이 등장했다. 한 누리꾼은 박위가 졸업한 용산고등학교 출신이라고 주장하며 "고등학교 동창인데 소문이 났었다. 소년원 퇴소 이후에 복학했다", "고등학교 2학년 때 박위한테 전치 4주의 상해를 입었다" 등의 발언을 했다. 다만 작성자들가 실제 박위와 같은 학교에 재학했다는 사실을 입증할 만한 별도의 증거는 확인되지 않았다. 인증은 현재까지 확인되지 않았다. 이들이 제기한 내용을 뒷받침할 객관적인 자료 역시 확인되지 않아 해당 주장의 사실 여부는 알 수 없는 상황이다.주장의 사실 여부는 알 수 없지만, 최근 박위가 KTX 낙상 사고 CCTV 공개 이후 거센 후폭풍을 맞으면서 해당 의혹 역시 일파만파 확산됐다.이에 한 온라인 커뮤니티에는 자신을 박위의 동창이라고 밝히며 그의 학폭 의혹은 사실이 아니라고 주장했다. 작성자는 "박위가 전신마비가 됐을 당시 병문안도 갔던 동창"이라며 "학폭, 괴롭힘 이런 것과는 전혀 거리가 먼 친구"라고 전했다. 이어 "상식적으로 위가 나쁜 짓을 했다면 크게 다쳤을 때 병문안을 그렇게 많이 와주겠느냐"며 "나를 포함해 용산고 동창 40명가량은 병문안을 갔다. 긍정적이고 선한 마인드를 갖고 있는 친구"라고 덧붙였다.박위의 학교 폭력 의혹을 둘러싸고 동창이라고 주장하는 이들의 의견이 엇갈리는 상황. 그러나 진위가 확인되지 않은 익명의 주장을 단정하거나 확대하는 데에는 주의가 필요하다. 박위는 현재까지 학폭 의혹에 대해 별도의 입장을 밝히지 않고 있다.한편, 박위는 지난 21일 자신의 유튜브 채널을 통해 KTX 하차 도중 낙상 사고를 당한 CCTV 영상을 공개했다가 역풍을 맞고 있다. 박위는 "저를 도와주시기 위한 과정에서 발생한 실수를 제가 부정적으로만 생각했다"며 사과했으나, 비난 여론이 거세지면서 예정된 강연들이 잇따라 취소됐고 구독자 수가 크게 감소했다. 서울시 홍보 대사 역시 자진 사임했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr