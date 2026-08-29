Song Kang

Song Kang

엘리트 피아니스트 송강을 향한 날 선 시선이 쏟아진다.29일 오후 9시 10분 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 ‘포핸즈’에서는 한국예고의 기대주로 불리는 학생 피아니스트 강비오(송강 분)의 반전 학교생활이 펼쳐진다.예술가 집안에서 자라 어릴 적부터 피아노에 남다른 두각을 보인 강비오는 열일곱 살이라는 어린 나이에도 국내외에서 주목할 만한 차세대 피아니스트로 손꼽히고 있다. 특히 각종 콩쿠르에서 연이어 성과를 거둬 한국예고를 대표하는 인재로서 전폭적인 지지를 받고 있다.그러나 강비오를 향한 일부 동급생들의 반응은 예상과 사뭇 다르다. 학교 안팎에서 실력을 인정받는 강비오지만, 그를 향한 곱지 않은 시선도 있다. 이에 강비오를 향한 반감이 어디에서 비롯된 것인지 궁금해진다.공개된 사진에서는 식사 시간조차 마음 편히 보내지 못하는 강비오의 하루를 엿볼 수 있다. 넓은 급식실 한편에서 홀로 식사하던 강비오는 갑작스레 찾아와 비아냥을 늘어놓는 불청객들을 가만히 바라보고 있다. 이들의 접근에도 별다른 동요 없이 덤덤한 강비오의 표정은 비슷한 일이 한두 번이 아니었음을 짐작게 한다.강비오의 소꿉친구이자 같은 학교 학생인 홍재인(장규리 분)의 든든한 지원군 모습도 돋보인다. 비올라를 멘 채 달려온 홍재인은 분노가 서린 얼굴로 강비오에게 시비를 걸던 학생들과 맞서며 거침없는 엄호에 나서고 있다.강비오는 어떤 이유로 몇몇 친구들의 표적이 된 것일지, 또 강비오와 오랜 시간을 함께해 온 홍재인이 그의 곁에서 어떤 힘이 되어줄지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr