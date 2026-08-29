정채연이 '재벌X형사2'에 특별 출연한다./사진제공=SBS

정채연이 '재벌X형사2'에 특별 출연한다./사진제공=SBS

안보현과 정은채가 ‘마술사 살인사건’ 수사 중 새로운 변수와 마주한다. ‘조폭 보스’ 허성태의 딸 정채연이 등장하면서다.지난 28일 방송된 SBS 금토드라마 ‘재벌X형사2’ 7화에서는 진이수(안보현 분)와 주혜라(정은채 분)를 비롯한 강하서 강력 1팀이 유명 마술사 박재하(손우현 분)가 공연 도중 화염에 휩싸였다. 사 결과 박재하는 사망 전 무려 일곱 명의 여성과 동시에 교제하고 있었으며, 그중 일곱 번째 연인이 조직폭력단 ‘함무라비파’ 보스 함성욱(허성태 분)의 딸 함수정(정채연 분)이라는 사실이 밝혀졌다. 이에 강력 1팀은 딸과 교제한 박재하에게 분노한 함성욱이 그를 살해했을 가능성을 의심했다.시청률은 전국 기준 6.7%를 기록, 지난회보다 0.8% 포인트 하락하며 3회 연속 상승세가 꺾였다. 동시간대 방송된 MBC '유부녀킬러'는 9.0%를 기록, 0.2% 포인트 소폭 상승했다.29일 8회 방송을 앞두고 공개된 스틸에는 진이수의 멤버십 사격장에서 마침내 마주한 진이수, 주혜라와 함성욱-함수정 부녀의 심상치 않은 4자 대면이 담겼다. 시선을 강탈하는 것은 서로를 향해 팽팽하게 맞선 함성욱과 함수정의 모습이다. 함수정은 울분에 찬 얼굴로 아버지 함성욱을 향해 장총을 겨누고 있고, 함성욱은 자신을 향한 총구를 피하기는커녕 맨손으로 움켜쥔 채 함수정과 대치하고 있다. 함수정이 아버지 함성욱에게 총을 겨눈 이유는 무엇일지, 부녀가 살해당한 박재하와 어떻게 얽혀 있는 것인지 궁금증이 모인다.부녀 대치를 눈앞에서 목격한 진이수와 주혜라의 반응도 흥미롭다. 함성욱의 조사 거부에 멤버십 사격장까지 손에 넣으며 재벌형사다운 방식으로 대면의 장을 만든 진이수가 예상치 못한 함수정의 등장에 어떤 반응을 보일지 주목된다. 함수정은 살해당한 박재하의 일곱 번째 연인이자 유력 용의자 함성욱의 딸인 만큼, 그의 등장이 진이수와 주혜라의 ‘마술사 살인사건’ 수사에 어떤 변수를 만들어낼지 궁금증이 모인다.극중 정채연이 연기할 함수정은 조직폭력단 보스인 아버지에게도 거침없이 맞서는 만만치 않은 성격의 소유자다. 공개된 스틸에서도 함성욱을 향해 직접 장총을 겨누는 범상치 않은 모습으로 강렬한 인상을 남길 전망이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr