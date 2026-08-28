트와이스 나연 / 사진=텐아시아 DB

그룹 트와이스 멤버 나연이 서울 강남구 청담동에 있는 건물과 부지를 95억원에 매입한 것으로 전해졌다.28일 조선비즈는 부동산 업계와 등기부등본을 토대로 나연의 부동산 매입 소식을 보도했다. 보도에 따르면 나연은 지난 5월 3일 매매계약을 체결했으며, 이달 24일 소유권 이전 등기를 마쳤다. 해당 부동산에 설정된 근저당권의 채권최고액은 102억원이라고 매체는 전했다.매입한 건물은 지하 1층과 지상 2층으로 이뤄져 있다. 2010년 증축된 노후 건물로, 전체 연면적은 218.87㎡다. 건물이 들어선 부지는 두 도로가 만나는 모퉁이에 자리하고 있다. 기존에는 주거시설과 근린생활시설이 함께 있었으나, 최근 건물 전체의 용도가 근린생활시설로 바뀐 것으로 보도됐다.조선비즈는 해당 부지가 사옥이나 상업시설 등으로 활용하기 좋은 조건이라는 업계 평가도 전했다. 업계에서는 이번 매입이 현재 건물에서 얻을 임대수익보다 토지 자체의 가치와 향후 신축 가능성을 고려한 선택이라는 해석이 나온다고 설명했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr