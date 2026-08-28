박위가 행사에서 인사하고 있다. / 사진=박위 유튜브 채널

사진=박위 유튜브 채널

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유튜버 박위가 KTX 낙상 사고 영상 공개로 질타를 받고 있는 가운데, 2021년 버스 탑승 영상이 재조명되고 있다.지난 27일 각종 온라인 커뮤니티에는 박위의 유튜브 채널 '위라클' 속 '한숨만 나옵니다....'라는 제목의 5년 전 영상이 확산됐다.당시 박위는 촬영진과 함께 미션 수행을 위해 서울 시내버스를 이용했다. '사회실험 카메라', '불편한 진실'이라는 문구가 포함된 해당 영상에서 박위는 휠체어에 탑승한 채 버스를 이용하며 승객과 기사의 반응을 살펴봤다.버스를 탑승하러 가던 길, 박위는 좁고 울퉁불퉁한 인도를 만났다. 해당 장면에서 박위는 촬영자와 대화를 나눴지만, 자막은 다른 의미를 담았다. '기울어진 인도', '인도가 너무 좁음', '위험' 등이 표기됐다.그러면서 2019년 오스트리아 방문 당시가 비교 영상으로 보여졌다. 박위는 "대부분의 인도는 블록 형식이 아니라 아스팔트 형식으로 평평하게 돼 있다"고 말하기도 했다.박위는 횡단보도를 건너려던 중 한 차가 우회전을 해오자 왼손으로 정지 신호를 주기도 했다. 또 넓은 인도로 나온 박위는 내리막길을 이용하며 "휠체어를 타면 장점이 있다"면서 "약간 보드 타는 느낌이다. 인생은 꿀이다"라고 했다. 자막에는 크게 '핵꿀'이라고도 적혔다.버스에서 내린 박위는 공사가 진행 중인 인도를 만났고 "와 이거 큰일 났는데?"라고 했다. 다른 사람들은 아무렇지 않은 듯 걸었지만, 박는 울퉁불퉁한 바닥을 강조했다. 일부 시민들은 박위가 지나가자 그를 의식하며 비켜주기도 했다.해당 영상은 당시에도 누리꾼들 사이에서 의견이 갈렸다. 일부는 "뒤에서 몸 좋은 남자가 카메라 들고 있는데 누가 도와주겠어요", "다 불편하다고 할 거면 다른 나라 가세요", "공사 중인 길은 일반인도 걸을 때 불편합니다... 다 감수하고 사는 거죠"라는 댓글을 남겼다. 반면 "인식과 환경 개선이 시급하네요", "사람들 시선보다 저렇게 싸해지는 주변 공기가 무서울 듯"이라는 반응도 적지 않았다. 이러한 댓글에는 박위가 직접 '좋아요'를 누르기도 했다.한편 박위는 지난 21일 자신의 유튜브 채널을 통해 KTX 하차 도중 낙상 사고를 당한 CCTV 영상을 공개했다가 역풍을 맞고 있다. 박위는 "저를 도와주시기 위한 과정에서 발생한 실수를 제가 부정적으로만 생각했다"며 사과했으나, 비난 여론이 거세지면서 예정된 강연들이 잇따라 취소됐고 구독자 수가 감소하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr