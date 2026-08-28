배우 이서진이 '비서진' 기자 간담회에 참석했다./사진제공=SBS

배우 이서진이 '비서진' 제작진이 해외 스타 섭외를 진행했지만 다 거절당했다고 폭로했다.28일 서울 영등포구 여의도 켄싱턴호텔에서 SBS 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진') 기자간담회가 열렸다. 행사에는 이서진, 김광규, 김정욱 PD가 참석했다.'비서진'은 배우 이서진과 김광규가 스타들의 하루를 밀착 케어하는 예능 프로그램이다. 지난해 최고 시청률 5.3%를 기록하고 방송 클립 누적 조회수 1억 7000만 뷰를 돌파하는 등 큰 화제를 모았으며, 이서진과 김광규는 그해 'SBS 연예대상' 쇼·버라이어티 부문 최우수상을 나란히 수상했다.향후 모시고 싶은 스타에 대해 김광규는 "워터밤에서 마주친 에스파 카리나 씨나 블랙핑크를 모시고 싶다"고 바랐다. 이서진은 "새로운 그림을 위해 해외에서 인지도가 높은 스타와 해외 촬영을 하면 좋을 것 같은데, 내가 알기로는 다 섭외를 거절당한 것으로 안다"고 폭로해 현장을 폭소케 했다. 그러나 제작진은 "해외 촬영도 준비하고 있다. 진척이 있다"고 해명했다.서로 간의 호흡에 대해서도 전했다. 이서진은 "시즌1 때는 지위 체계가 있음에도 내 위로 올라오려는 모습이 보였다. 이번에는 철저히 내 밑에서 시키는 일을 수행하는 시스템을 갖췄다"며 "만약 김광규가 내 비서로 온다면 거절하겠다. 젊고 체력 좋은 친구가 왔으면 좋겠다. 이 형은 내일모레 환갑이라 작년과 다르게 체력이 떨어지는 게 보인다. 시즌2가 마지막이 되지 않을까 싶다"고 말했다.'무엇이든 해줄지니 - 비서진'은 28일 오후 11시 10분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr