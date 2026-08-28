강남이 '2026 아이치-나고야 아시안게임' 개막식 해설위원으로 나선다. / 사진=텐아시아DB

강남이 '2026 아이치-나고야 아시안게임' 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=KBS

가수 강남이 '2026 아이치-나고야 아시안게임' 개막식 해설위원으로 나서는 소감을 밝혔다.28일 서울 영등포구 여의도 KBS 아트홀에서 '2026 아이치-나고야 아시안게임' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 개막식의 해설을 맡은 가수 강남, 음악 감독 김문정, 해설위원 이영표(축구), 박용택(야구), 김태균(야구), 정유인(수영), 기보배(양궁), 장수영(배드민턴)이 참석했다.이날 강남은 개막식 해설 제안을 받은 당시를 떠올리며 "집에 있었는데 '왜 저예요?'라는 궁금증이 생겼다. 이상화 씨도 '왜 오빠야?'라고 하더라. 나도 이유를 잘 모르겠는데 그래도 해설위원이 됐으니 공부도 하고 노력해보겠다"라며 말문을 열었다.이어 그는 "여기 계신 해설위원들은 모두 프로지만 나는 프로가 아니다. 그렇기 때문에 현장 분위기를 솔직하게 전달해야 할 것 같다. 시청자들이 현장에 있는 것처럼 느낄 수 있도록 노력하겠다. 거짓말을 잘하는 편이 아니라 누구보다 솔직하게 이야기할 수 있다"고 자신했다.전 스피드스케이팅 국가대표인 아내 이상화가 조언을 건네기도 했다고. 강남은 "일단 생방송이니까 말을 조심하라고 했다. 솔직하게 이야기하되 잘해야 하고, 공부를 제대로 하고 가야 한다는 이야기를 해줬다"고 말했다.그러면서 "결혼한 지 벌써 7년이 됐다. 이상화 씨를 옆에서 보면서 운동선수들이 얼마나 많은 노력을 해서 아시안게임에 나가는지 알게 됐다. 메달도 중요하지만 현장에 가서 운동하는 모습과 그 자리에 가는 것 자체를 존중해야 한다는 이야기를 많이 해줬다. 잘 해보겠다"고 덧붙였다.'2026 아이치-나고야 아시안게임'은 다음 달 19일부터 10월 4일까지 일본 아이치현과 나고야에서 개최된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr