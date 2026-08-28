딸만 3명 출산했는데…‘돌싱’ 이소라, 쫙 갈라진 등 근육 공개

'돌싱글즈3' 출연자 이소라가 탄탄한 등 근육을 드러냈다.이소라는 최근 자신의 SNS를 통해 흑백으로 촬영한 화보 사진을 공개하며 근황을 전했다.사진 속 이소라는 등이 깊게 파인 블랙 의상을 입고 카메라 앞에 섰다. 등을 과감하게 드러낸 디자인 덕분에 군살 없이 매끈한 보디라인은 물론 선명하게 자리 잡은 등 근육과 어깨 라인이 고스란히 드러났다.특히 조명을 받은 등과 어깨 곳곳에 근육의 굴곡이 또렷하게 잡히면서 시선을 끌었다. 평소 꾸준히 운동하며 몸매를 관리해온 만큼 가녀린 실루엣 속 탄탄함이 돋보인다. 짧은 헤어스타일과 흑백의 어두운 분위기까지 더해져 강렬하면서도 시크한 매력을 완성했다.이소라는 2022년 MBN '돌싱글즈3'에 출연해 얼굴을 알렸다. 당시 슬하에 딸 세 명을 두고 있다고 밝혀 화제를 모았으며, 방송을 통해 인연을 맺은 최동환과 연인으로 발전했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr