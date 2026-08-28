유튜버 박위가 리프트를 지나고 있는 가운데, 그를 도왔던 직원이 박위를 향해 인사하고 있다. / 사진=박위 유튜브 채널

사진=박위 유튜브 채널

유튜버 박위가 KTX 낙상 사고 영상 공개로 질타를 받고 있는 가운데, 그의 과거 열차 이용 태도가 파묘되고 있다.최근 온라인 커뮤니티에는 박위가 과거 자신의 유튜브 채널 '위라클'에 올린 KTX 탑승 영상이 빠르게 재확산되고 있다.해당 영상 속에서 박위는 휠체어를 타고 열차에 탑승했다. 그의 옆에는 탑승을 도와주기 위해 리프트를 받치고 있는 역무원 직원 한 명이 있었다.직원은 박위의 탑승을 도운 후 그에게 정중하게 인사를 건넸다. 그러나 박위는 별다른 목례나 응대 없이 우측에 있는 카메라를 향해 손을 흔들며 탑승했다.해당 영상이 퍼지자 도와준 현장 인력을 외면한 채 카메라만 신경 쓴 태도가 부적절했다는 지적이 쏟아졌다. 누리꾼들은 "도와주신 분께 적어도 고맙다고 인사해야 하는 것 아닌가", "인사하는 것 보고도 카메라에 손 흔드네", "감사합니다 한마디를 안하네" 등의 반응을 보였다.현재 박위는 자신의 유튜브 채널을 통해 KTX 하차 도중 휠체어에서 떨어진 CCTV 영상을 공개했다가 역풍을 맞고 있다.그는 지난 21일 채널 '위라클'에서 사회복무요원의 발에 휠체어 뒷바퀴가 걸리면서 사고가 발생했다고 설명했다. 그는 "내리려는데 눈앞에 발이 보였다. 그 발에 제 휠체어 뒷바퀴에 걸렸고, 몸이 앞으로 튕겨 나가 바닥에 떨어졌다"고 사고 당시 상황을 회상했다.이후 해당 사회복무요원이 박위를 돕는 과정에서 발생한 사고였고 현장에서 사과까지 했다는 사실이 알려지면서, 영상을 공개한 방식이 과도했다는 비판이 나왔다.논란이 커지자 박위는 "정중하게 사과하셨던 근무자님의 입장을 생각하지 못했다"며 "저를 도와주시기 위한 과정에서 발생한 실수를 제가 부정적으로만 생각했다"고 사과했다. 하지만 비난 여론이 거세지면서 예정된 강연들이 잇따라 취소됐고 구독자 수가 감소하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr