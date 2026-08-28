가수 하루가 K트롯 매거진 '트롯티어(TROTIER)' 10월호 커버를 장식한다. / 사진 = 트롯티어(TROTIER)

가수 하루가 K트롯 매거진 '트롯티어(TROTIER)' 10월호 커버를 장식한다. / 사진 = 트롯티어(TROTIER)

가수 하루가 K트롯 매거진 '트롯티어(TROTIER)' 10월호 커버를 장식한다.'트롯티어' 10월호는 'FIND MY WAY - 자신의 길을 노래하는 하루'를 주제로 하루의 화보와 인터뷰를 담는다. 피아노를 시작으로 아이돌과 래퍼, 뮤지컬 배우를 준비했던 과정과 트롯 가수로 활동하게 된 이야기가 공개된다.하루는 2024년 트롯 보이그룹 에닉스로 데뷔한 뒤 같은 해 솔로 활동을 시작했다. 2025년에는 KBS '아침마당-도전! 꿈의 무대'에서 5연승을 기록한 데 이어 왕중왕전에서도 우승했다. 이후 MBN '무명전설'에 출연해 99명의 참가자 가운데 준우승을 차지했다.이번 인터뷰에서 하루는 자신의 강점으로 '발라드 트롯'을 꼽았다. 어린 시절부터 연주한 피아노를 비롯해 아이돌을 준비하며 배운 퍼포먼스와 랩, 뮤지컬 경험이 현재의 음악 활동에 미친 영향에 대해서도 이야기했다.직접 곡을 만드는 것에도 관심을 드러냈다. 하루는 "언젠가는 직접 만든 노래를 부르고 싶다"며 향후 싱어송라이터로 활동하고 싶은 목표를 밝혔다. 무대 밖 일상도 공개한다. 하루는 스케줄이 없는 날의 일상을 비롯해 운동과 패션, 좋아하는 음식, 친구들이 바라본 실제 성격과 최근 관심사 등에 대해 이야기했다.2004년생으로 올해 22세인 하루는 이번 화보에서 서로 다른 콘셉트도 선보인다. 10월호는 A·B·C·D 총 4종의 커버로 발간된다.커버 발간을 기념한 이벤트도 진행된다. 구매자 가운데 추첨을 통해 하루의 친필 사인 폴라로이드 10매, 친필 사인 브로마이드 20장, 친필 표지 사인본 40권을 증정한다.한편 '트롯티어'는 K트롯 가수들의 화보와 인터뷰 등을 다루는 매거진이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr