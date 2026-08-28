레드벨벳 웬디가 불꽃 축제를 같이 가고 싶은 여자 가수 1위를 차지했다./사진=텐아시아DB

레드벨벳 웬디가 불꽃 축제를 같이 가고 싶은 여자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 20일부터 26일까지 '불꽃 축제 같이 가고 싶은 여자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 레드벨벳 웬디가 차지했다. 그는 지난 17일 발매된 JUN. K의 디지털 싱글 'Your Lips (Feat. 웬디 (WENDY))'에 피처링으로 참여했다. 신곡은 감미로운 피아노와 몽환적인 신스 사운드, 부드러운 그루브가 어우러진 미디엄 템포의 팝 R&B 장르다. JUN. K와 웬디는 서로의 마음을 확인하고 가까워지는 설렘을 달콤한 보컬로 표현했다.2위에는 블랙핑크 로제가 올랐다. 그는 패션 매거진 '엘르' 9월 스페셜 에디션 커버를 장식했다. 화보 촬영 후 진행된 인터뷰에서는 현재 새 앨범을 작업 중인 근황을 전했다. 로제는 "이번에는 한국에서 작업 중인데, 이 엄청난 습도를 버티며 보낸 시간도 새 앨범의 한 장면처럼 남을 것 같다"며 첫 정규 앨범 'rosie'에 이어 새로운 음악을 준비하고 있다고 밝혔다.3위는 에스파 카리나가 차지했다. 그는 최근 패션 매거진 '엘르' 9월호 커버를 장식한 데 이어 미국 시카고에서 열린 '2026 롤라팔루자 시카고' 무대에 올랐다. 카리나는 "정말 열심히 준비한 무대였다. 오랜만에 서는 페스티벌 무대라 멤버 모두 각자 맡은 바 최선을 다하기 위해 늘 늦게까지 연습했다"고 전했다. 이어 평소 자주 선보이지 않았던 곡을 중심으로 세트리스트를 구성했다고 설명했다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '가을 페스티벌을 함께 즐기고 싶은 여자 가수는?', '가을 페스티벌을 함께 즐기고 싶은 남자 가수는?', '가을 페스티벌을 함께 즐기고 싶은 여자 트로트 가수는?', '가을 페스티벌을 함께 즐기고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr