허성태가 '재벌X형사2'에 출연한다./사진제공=SBS

허성태가 '재벌X형사2'에 출연한다./사진제공=SBS

‘재벌X형사2’에 허성태가 등판한다.28일 오후 9시 50분 방송되는 SBS 금토드라마 ‘재벌X형사2’ 7화에 특별 출연하는 허성태(함성욱 역)의 현장 스틸이 공개됐다. 공개된 스틸 속 함성욱은 각 잡힌 수트를 차려입고 수하들을 거느린 채 우두머리 포스를 뿜어내고 있다. 화면을 뚫고 나올 듯한 압도적인 카리스마와 숨길 수 없는 ‘빌런미’가 긴장감을 끌어올린다.무엇보다 장총을 손에 든 진이수(안보현 분)가 함성욱에게 총부리를 겨누고 있어 시선을 강탈한다. 장난기 어린 미소 속 매서움을 보이는 진이수와 자신을 겨눈 총부리 앞에서도 눈 하나 깜짝하지 않는 함성욱의 팽팽한 신경전이 주목된다. 이수가 함성욱을 정조준한 이유는 무엇인지, 범상치 않은 포스를 내뿜는 함성욱의 정체는 무엇일지 궁금증을 높인다.‘재벌X형사2’는 곽시양, 김의성, 배성재, 곽튜브, 박소이, 이학주, 최덕문, 이석 등 매회 화려한 특별 출연 군단의 열연과 개성 넘치는 캐릭터로 주목받고 있다. 이에 압도적인 빌런 연기로 정평이 난 허성태가 ‘재벌X형사2’에서는 어떤 캐릭터로 반전을 선사할지 기대가 모인다.한편, '재벌X형사2'는 6회 시청률 7.5%를 기록, 3회 연속 시청률 상승세를 나타내고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr