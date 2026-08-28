이영표가 '2026 아이치-나고야 아시안게임'에서 지난 월드컵을 언급했다. / 사진=텐아시아DB

이영표가 '2026 아이치-나고야 아시안게임' 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=KBS

축구 해설위원 이영표가 월드컵 예선 탈락을 언급하며 사과했다.28일 서울 영등포구 여의도 KBS 아트홀에서 '2026 아이치-나고야 아시안게임' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 개막식 해설을 맡은 가수 강남, 음악감독 김문정, 해설위원 이영표(축구), 박용택(야구), 김태균(야구), 정유인(수영), 기보배(양궁), 장수영(배드민턴)이 참석했다.이날 이영표는 지난 월드컵 예선 결과에 대해 "좋은 성적을 거뒀다고 생각하지 않는다"며 "시청률보다 경기 결과가 전부이기 때문에 다른 것은 생각해보지 않았다. 시간이 지났지만 사과드리도록 하겠다"고 말했다.이어 이번 아시안게임 축구에서 주목할 점으로는 젊은 선수들을 꼽았다. 그는 "연령 제한이 있지만 와일드카드 3장을 포함해 대한민국 축구의 미래를 이끌 젊은 자원들이 있다"며 "해외파 선수도 9명이 참여한다. 축구를 좋아하는 분들이라면 누구나 알 만한 좋은 선수들이 출전하기 때문에 이번 아시안게임이 훨씬 기대된다"고 말했다.성적에 대해서도 자신감을 나타냈다. 이영표는 "지금까지 결과 예측을 정말 많이 틀려왔다"면서도 "이번에는 자신 있다. 좋은 성적이 날 것"이라고 내다봤다.KBS 축구 중계의 강점으로는 캐스터와 해설진의 경기 분석을 꼽았다. 이영표는 "KBS는 최고 수준의 캐스터를 보유하고 있다는 것이 강점"이라며 "KBS가 오랜 시간 축구 중계로 사랑받은 이유는 경기 전 이 경기가 어떤 의미가 있는지, 이길 가능성은 어느 정도인지 설명하고 경기 흐름을 짚어왔기 때문이라고 생각한다"고 설명했다. 그러면서 "한 발 더 앞서 어떤 경기가 펼쳐질지를 미리 언급하는 것이 KBS 해설의 강점이다. 이번에도 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.'2026 아이치-나고야 아시안게임'은 다음 달 19일부터 10월 4일까지 일본 아이치현과 나고야에서 개최된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr