배우 정민아와 동하가 '엄마가 미쳤어요'에서 로맨스 호흡을 맞춘다./ 사진 제공: KBS 1TV 새 일일드라마

배우 정민아와 동하가 '엄마가 미쳤어요'에서 로맨스 호흡을 맞춘다./ 사진 제공: KBS 1TV 새 일일드라마

배우 정민아와 동하가 '엄마가 미쳤어요'에서 로맨스 호흡을 맞춘다.오는 9월 28일 첫 방송되는 KBS 1TV 새 일일드라마 '엄마가 미쳤어요'는 평생 가족만을 위해 살아온 엄마와 자신만을 위해 살아온 엄마, 그리고 두 엄마의 자식들이 얽히며 벌어지는 가족 성장기를 그린다.극 중 정민아는 황금어패럴 수석 디자이너 차승윤(동하 분)의 개인 어시스턴트 강다미 역을 맡는다. 가족을 위해 자신의 꿈을 미뤄왔던 강다미는 자신의 이름을 건 패션 브랜드를 만들겠다는 목표를 세우고 디자이너를 꿈꾼다.동하는 황금어패럴 수석 디자이너이자 황금순(김영옥 분)의 장손 차승윤으로 분한다. 어린 시절 부모를 잃고 미국으로 떠난 뒤 세계적인 디자이너가 된 인물로, 23년 전 부모의 사고에 얽힌 진실을 밝히기 위해 한국으로 돌아온다.28일 공개된 스틸에는 강다미와 차승윤의 모습이 담겼다. 두 사람은 나란히 손하트를 만들거나 볼을 맞댄 채 장난스러운 표정을 짓고 있다.극 중 강다미에게 차승윤은 롤모델이기도 하다. 강다미는 차승윤의 곁에서 일하며 디자이너로 성장하고, 일밖에 모르던 차승윤 역시 강다미를 만나면서 조금씩 변화한다.두 사람의 관계에는 각자가 품고 있는 비밀도 얽힌다. 강다미의 삶을 뒤흔들 비밀과 차승윤이 23년간 쫓아온 부모 사고의 진실이 맞물리면서 두 사람의 관계에도 변수가 생길 예정이다.제작진은 "정민아와 동하는 서로 다른 결을 가진 강다미와 차승윤의 관계를 자연스럽게 그려내며 극에 재미를 더하고 있다"며 "각자의 꿈과 목표를 향해 나아가던 두 사람이 서로에게 영향을 주고받으며 성장해가는 과정에 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.'엄마가 미쳤어요'는 '기쁜 우리 좋은 날' 후속으로 오는 9월 28일 오후 8시 30분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr