배우 정민아와 동하가 '엄마가 미쳤어요'에서 로맨스 호흡을 맞춘다.
오는 9월 28일 첫 방송되는 KBS 1TV 새 일일드라마 '엄마가 미쳤어요'는 평생 가족만을 위해 살아온 엄마와 자신만을 위해 살아온 엄마, 그리고 두 엄마의 자식들이 얽히며 벌어지는 가족 성장기를 그린다.
극 중 정민아는 황금어패럴 수석 디자이너 차승윤(동하 분)의 개인 어시스턴트 강다미 역을 맡는다. 가족을 위해 자신의 꿈을 미뤄왔던 강다미는 자신의 이름을 건 패션 브랜드를 만들겠다는 목표를 세우고 디자이너를 꿈꾼다.
동하는 황금어패럴 수석 디자이너이자 황금순(김영옥 분)의 장손 차승윤으로 분한다. 어린 시절 부모를 잃고 미국으로 떠난 뒤 세계적인 디자이너가 된 인물로, 23년 전 부모의 사고에 얽힌 진실을 밝히기 위해 한국으로 돌아온다.
28일 공개된 스틸에는 강다미와 차승윤의 모습이 담겼다. 두 사람은 나란히 손하트를 만들거나 볼을 맞댄 채 장난스러운 표정을 짓고 있다. 극 중 강다미에게 차승윤은 롤모델이기도 하다. 강다미는 차승윤의 곁에서 일하며 디자이너로 성장하고, 일밖에 모르던 차승윤 역시 강다미를 만나면서 조금씩 변화한다.
두 사람의 관계에는 각자가 품고 있는 비밀도 얽힌다. 강다미의 삶을 뒤흔들 비밀과 차승윤이 23년간 쫓아온 부모 사고의 진실이 맞물리면서 두 사람의 관계에도 변수가 생길 예정이다.
제작진은 "정민아와 동하는 서로 다른 결을 가진 강다미와 차승윤의 관계를 자연스럽게 그려내며 극에 재미를 더하고 있다"며 "각자의 꿈과 목표를 향해 나아가던 두 사람이 서로에게 영향을 주고받으며 성장해가는 과정에 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.
'엄마가 미쳤어요'는 '기쁜 우리 좋은 날' 후속으로 오는 9월 28일 오후 8시 30분 첫 방송된다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
오는 9월 28일 첫 방송되는 KBS 1TV 새 일일드라마 '엄마가 미쳤어요'는 평생 가족만을 위해 살아온 엄마와 자신만을 위해 살아온 엄마, 그리고 두 엄마의 자식들이 얽히며 벌어지는 가족 성장기를 그린다.
극 중 정민아는 황금어패럴 수석 디자이너 차승윤(동하 분)의 개인 어시스턴트 강다미 역을 맡는다. 가족을 위해 자신의 꿈을 미뤄왔던 강다미는 자신의 이름을 건 패션 브랜드를 만들겠다는 목표를 세우고 디자이너를 꿈꾼다.
동하는 황금어패럴 수석 디자이너이자 황금순(김영옥 분)의 장손 차승윤으로 분한다. 어린 시절 부모를 잃고 미국으로 떠난 뒤 세계적인 디자이너가 된 인물로, 23년 전 부모의 사고에 얽힌 진실을 밝히기 위해 한국으로 돌아온다.
28일 공개된 스틸에는 강다미와 차승윤의 모습이 담겼다. 두 사람은 나란히 손하트를 만들거나 볼을 맞댄 채 장난스러운 표정을 짓고 있다. 극 중 강다미에게 차승윤은 롤모델이기도 하다. 강다미는 차승윤의 곁에서 일하며 디자이너로 성장하고, 일밖에 모르던 차승윤 역시 강다미를 만나면서 조금씩 변화한다.
두 사람의 관계에는 각자가 품고 있는 비밀도 얽힌다. 강다미의 삶을 뒤흔들 비밀과 차승윤이 23년간 쫓아온 부모 사고의 진실이 맞물리면서 두 사람의 관계에도 변수가 생길 예정이다.
제작진은 "정민아와 동하는 서로 다른 결을 가진 강다미와 차승윤의 관계를 자연스럽게 그려내며 극에 재미를 더하고 있다"며 "각자의 꿈과 목표를 향해 나아가던 두 사람이 서로에게 영향을 주고받으며 성장해가는 과정에 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.
'엄마가 미쳤어요'는 '기쁜 우리 좋은 날' 후속으로 오는 9월 28일 오후 8시 30분 첫 방송된다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
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