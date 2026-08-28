TNX/ 사진 제공=피네이션

그룹 TNX(티엔엑스)가 록 사운드를 앞세운 신곡으로 음악 방송 활동을 시작했다.TNX는 지난 27일 방송된 Mnet '엠카운트다운'에서 세 번째 디지털 싱글 'Die Another Day'(다이 어나더 데이) 무대를 선보였다.'Die Another Day'는 시련에도 포기하지 않겠다는 의지를 담은 곡이다. 멤버 은휘가 가사를 단독으로 쓰고 작곡에도 참여했으며, 프로듀서 라이언 전도 작곡진에 이름을 올렸다. 강렬한 록 사운드가 곡의 분위기를 이끈다.이날 최태훈, 장현수, 천준혁, 은휘, 오성준은 검은색 의상을 맞춰 입고 무대에 올랐다. 빠르게 이어지는 안무와 함께 라이브를 소화하며 신곡의 거친 분위기를 표현했다.TNX는 28일 KBS2 '뮤직뱅크'에서 활동을 이어간다. 이어 29일 MBC '쇼! 음악중심', 30일 SBS '인기가요'에 출연해 'Die Another Day' 무대를 펼친다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr