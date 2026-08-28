제시카가 근황을 공개했다. / 사진=제시카 SNS

제시카가 근황을 공개했다. / 사진=제시카 SNS

가수 제시카가 여름을 보내는 근황을 공개했다.28일 제시카는 자신의 SNS에 "Blue on blue on blue"라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.사진 속 제시카는 한 해변을 배경으로 포즈를 취하고 있다. 제시카는 블루 컬러 비키니에 데님 쇼트 팬츠를 입었다. 흰색 신발과 스카프로 포인트를 더했다. 제시카는 여전히 가녀린 팔뚝과 몸매를 드러냈다.바다와 의상, 소파, 파라솔까지 파란색 포인트까지 감각적인 요소들이 더해져 감탄을 자아낸다. 여유롭고 청량한 여름 분위기가 시선을 사로잡았다.1989년생인 제시카는 2007년 그룹 소녀시대로 데뷔했으나 2014년 탈퇴했다. 오는 9월 19일 열리는 '2026 무한도전 Run in 경주'에 출연한다. 박명수와 함께 '냉면' 무대를 다시 선보일 예정이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr