박용택이 '2026 아이치-나고야 아시안게임' 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=KBS

박용택과 김태균이 '2026 아이치-나고야 아시안게임' 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=KBS

야구 해설위원 박용택이 아시안게임 야구 종목 금메달을 향한 기대감을 내비쳤다.28일 서울 영등포구 여의도 KBS 아트홀에서 '2026 아이치-나고야 아시안게임' 제작발표회가 열렀다. 행사에는 개막식의 해설을 맡은 가수 강남, 음악 감독 김문정, 해설위원 이영표(축구), 박용택(야구), 김태균(야구), 정유인(수영), 기보배(양궁), 장수영(배드민턴)이 참석했다.이날 박용택은 국제대회 중계 도중 눈물을 보이며 '울보택'이라는 별명을 얻은 것에 대해 "선수 시절 국가대표에 대한 아쉬움이 있었다. 중계 해설을 하면서 국제대회를 보면 다른 해설위원보다 선수처럼 감정이입을 하는 것 같다"고 말했다.이어 그는 "사실 나는 극T다. 그런데 나이를 먹고 갱년기가 오다 보니 자연스럽게 공감도 많이 하게 됐다"며 "이번 아시안게임에서 금메달을 딴다면 눈물을 많이 흘릴 것 같다"고 덧붙여 웃음을 안겼다.KBS 야구 중계의 강점으로는 김태균과의 호흡을 꼽았다. 박용택은 "KBS가 야구 시청률 1위를 한 게 언제인지 기억이 잘 안 난다"며 "야구 중계에는 다른 채널에 터줏대감 같은 선배들이 계신다. 이번에는 특별히 김태균 위원을 비싸게 모셨으니 돈값을 해야 한다"고 너스레를 떨었다.그러면서 "다른 채널도 마찬가지겠지만 우리가 가장 케미가 좋다고 생각한다. 깊이 있게 야구를 보는 팬들도 많지만 가볍게 즐기는 분들도 많다. 그런 시청자들에게 딱 맞는 해설을 보여드릴 수 있을 것"이라고 자신했다.가장 기대되는 선수로는 두산베어스 소속 투수 곽빈을 꼽았다. 그는 "와일드카드로 선발된 곽빈이 가장 기대된다"라며 "가장 난적이라고 할 수 있는 대만전 선발 등판이 예상되는데, 지금 곽빈의 폼이라면 충분히 좋은 결과를 낼 수 있을 것"이라고 내다봤다.'2026 아이치-나고야 아시안게임'은 다음 달 19일부터 10월 4일까지 일본 아이치현과 나고야에서 개최된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr