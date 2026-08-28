배우 권상우가 미국 뉴욕에서 쇼핑에 나섰다가 매장 입장을 거절당했다./ 사진=텐아시아 DB

배우 권상우가 미국 뉴욕에서 쇼핑에 나섰다가 매장 입장을 거절당했다. / 사진=손태영 유튜브 채널

배우 권상우가 미국 뉴욕에서 쇼핑에 나섰다가 매장 입장을 거절당했다. / 사진=손태영 유튜브 채널

배우 권상우가 미국 뉴욕에서 쇼핑에 나섰다가 매장 입장을 거절당했다.지난 26일 손태영의 유튜브 채널에는 '손태영♥권상우 부부가 6년째 미국에서 사는 법'이라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 권상우와 손태영은 뉴욕 데이트를 즐기던 중 한 의류 매장을 찾았다. 평소 좋아하던 브랜드를 발견한 권상우는 "내 최애 브랜드"라며 기대감을 드러냈다.하지만 권상우는 매장 안으로 들어가지 못했다. 영업 종료까지 약 10분밖에 남지 않았다는 이유였다. 손태영은 "저희 왔는데 (마감이) 10분 남았는데 안 들여보내 주더라"며 "우리 뉴저지에서 왔다고 10분 만에 고르겠다고 했는데도 안 된다더라. 아시아의 스타를 몰라봤다"고 농담을 건넸다.권상우 역시 "뺀찌 먹었다. 10분 뒤에 닫는다고 해서 5분 안에 산다고 했는데 안 된다고 하더라. 갑시다"라며 아쉬움을 드러냈다.쇼핑을 포기한 두 사람은 인근 카페로 향했지만 이곳에서도 마감 시간에 발목을 잡혔다. 손태영은 "여기도 2분 뒤에 닫는다더라. 그래서 앉아서 못 먹는다"고 설명했다. 결국 두 사람은 음료를 포장해 자리를 떠났다.권상우와 손태영은 2008년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 손태영은 자녀들의 교육 등을 위해 미국 뉴저지에서 생활하고 있으며 권상우는 작품 활동을 위해 한국과 미국을 오가고 있다.손태영은 유튜브 채널을 통해 미국에서의 가족 일상을 꾸준히 공개하고 있다. 최근에는 안락사 위기에 놓였다가 구조된 유기견 '초파'를 임시 보호한 끝에 가족으로 맞이하게 된 사연을 전하기도 했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr