그룹 투어스 / 사진제공=플레디스 엔터테인먼트

그룹 TWS(투어스)가 일본 싱글 2집 타이틀곡 'SODA SODA' 퍼포먼스 필름을 공개했다.TWS(신유, 도훈, 영재, 한진, 지훈, 경민)는 지난 27일 오후 8시 공식 유튜브 채널을 통해 해당 영상을 선보였다. 영상은 바다를 배경으로 Y2K 복장을 입은 멤버들의 안무를 담았다.시티팝 사운드에 맞춘 안무는 기포가 올라오는 모양을 손끝으로 나타내거나 라무네 병을 형상화해 흔드는 동작, 하이파이브와 손을 맞대는 구성 등으로 이뤄졌다.공개 이후 온라인상에서는 "여름 미화의 대명사", "TWS는 찰나의 여름을 영원히 기억하게 해 준다", "그 시절 일본의 여름 감성이 떠올라 좋다", "TWS와 함께하는 내년 여름이 어떨지 벌써 기대된다" 등의 반응이 나왔다.TWS는 이번 싱글로 현지 음반 차트에서 자체 기록을 새로 썼다. 오리콘 집계 기준 일본 싱글 2집은 발매 당일 16만 1253장이 판매되며 전작의 첫 주 판매량을 하루 만에 넘어섰다. 이어 발매 첫 주 22만 5853장의 판매량을 기록하며 8월 17일 자(집계 기간 8월 3~9일) 오리콘 '주간 싱글 랭킹' 2위에 올랐다.멤버 경민, 영재, 지훈이 작곡에 참여한 'SODA SODA'는 빌보드 재팬 종합 송 차트 '재팬 핫 100'에서 1위를 기록했다. TWS는 오는 9월 3일 Mnet '엠카운트다운'에서 이 곡의 한국어 버전 무대를 공개할 계획이다.한편 TWS는 일본 투어 공연을 시작한다. 28일부터 30일까지 후쿠오카, 9월 4일부터 6일까지 효고, 9월 12일과 13일 가나가와에서 '2026 TWS TOUR '24/7:FOR:YOU' IN JAPAN'을 개최한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr