NCT 마크/ 사진=텐아시아 DB

가수 마크(Mark Lee)가 음성사서함 이벤트를 열었다.마크는 28일 0시 공식 SNS 계정에 'MARK’s Voice Mailbox' 시작을 알리는 이미지를 게재했다.해당 이미지에는 'MY FRIEND, LEAVE ME A MESSAGE'라는 문구와 함께 실제 연결이 가능한 전화번호가 담겼다.'MARK’s Voice Mailbox'는 28일부터 오는 9월 28일까지 한 달 동안 진행된다. 안내된 번호로 연결하면 마크가 녹음한 음성 메시지를 청취할 수 있고, 통화 말미에 직접 음성 메시지를 남길 수 있는 구조다.이번 이벤트에는 오픈 당일 0시부터 1시간 동안 미연결 건수를 합산해 총 2만 1862건의 통화 시도가 집계됐다. 초반에는 동시 접속량 증가로 일시적인 연결 지연이 발생하기도 했다.이용자들이 남긴 음성 메시지는 향후 제작될 콘텐츠에 쓰일 예정이다.마크는 최근 유튜브 채널 'Upper Room(어퍼룸)'에서 브이로그 영상을 선보이는 등 여러 활동을 이어가고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr