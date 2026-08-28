황신혜가 박위 논란에 대해 간접적으로 언급했다. / 사진=텐아시아 DB

크리에이터 박위를 둘러싼 논란이 이어지는 가운데, 전신마비 남동생을 둔 배우 황신혜가 심경을 밝혔다.28일 황신혜는 자신의 SNS에 여러 장의 사진과 함께 게시글을 올렸다. 공개된 사진에는 가족과 함께 여유로운 일상을 보내는 모습이 담겼다.이 가운데 함께 올린 게시글의 내용이 눈길을 끌었다. 그는 "동생을 만나니 장애인을 둔 가족으로서 지금 상황이 안타깝고 마음이 편치 않았다"며 박위 논란을 간접적으로 언급한 듯한 발언을 했다. 현재 박위는 유튜브 채널을 통해 KTX 하차 도중 휠체어에서 떨어진 CCTV 영상을 공개했다가 질타를 받고 있다.이어 "도움이 필요한 많은 분들께 누군가의 작은 배려는 큰 힘이 된다고 생각한다. 그 따뜻한 마음만은 변치 않았으면 한다"고 덧붙였다. 박위를 향한 비판이 장애인 전체에 대한 혐오로 번지는 것을 우려한 발언으로 풀이된다.황신혜는 앞서 KBS 1TV '황신혜의 같이 삽시다'에 친동생이자 구족화가인 황정언 씨와 함께 출연해 화제를 모았다. 황정언 씨는 29세에 불의의 사고로 전신마비 판정을 받았다. 황신혜는 과거 동생이 입원했을 당시 바쁜 촬영 일정에도 간병을 이어간 사실을 밝히며 각별한 애정을 보여주기도 했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr